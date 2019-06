Wicepremier Jacek Sasin będzie w sobotni poranek Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Porozmawiamy o tym, czy krajowy budżet wytrzyma realizację podpisanej przez Andrzeja Dudę i Donalda Trumpa deklaracji ws. zwiększenia militarnej obecności USA w Polsce, a także o tym, czy po wizycie prezydenta RP w Waszyngtonie jesteśmy bliżej wybudowania w naszym kraju elektrowni jądrowej. Pojawi się również temat zniesienia wiz do USA: czy faktycznie staje się to realną perspektywą najbliższych tygodni? Polityka Prawa i Sprawiedliwości zapytamy także o zbliżającą się kampanię przed jesiennymi wyborami do Sejmu i Senatu oraz o sprawę Marka Falenty i jego głośnego listu z żądaniem ułaskawienia do prezydenta Andrzeja Dudy.

