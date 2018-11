Olsztyn, Szczecin, Kołobrzeg, Kielce, Olsztyn. W tych miastach znane są już oficjalne wyniki drugiej tury wyborów samorządowych. Dane spływały do PKW w nocy. Mniejsze miasta udało się policzyć najszybciej. Najdłużej liczenie głosów trwało w Gdańsku. Dopiero przed godziną siódmą w poniedziałek pojawiły się oficjalne dane.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :

Frekwencja w II turze wyborów samorządowych w niedzielę wyniosła 48,83 proc. Uprawnionych do głosowania było ponad 9,5 mln wyborców. Ważnych głosów oddano ponad 4,6 mln - poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. Więcej informacji można znaleźć tutaj.





11:05

Wicepremier Beata Szydło pogratulowała na Twitterze kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości na burmistrza Wadowic Bartoszowi Kalińskiemu.

Z protokołu Miejskiej Komisji Wyborczej w Wadowicach, Kaliński pokonał Mateusza Klinowskiego, dotychczas zajmującego to stanowisko.

10:17

Krystian Kinastowski wygrał wybory w II turze na prezydenta Kalisza, zdobywając 63,5 proc. głosów - wynika z oficjalnych danych przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Kaliszu. Pokonał kandydata Koalicji Obywatelskiej Dariusza Grodzińskiego.



Jak informuje Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu, startujący z komitetu Samorządny i Wszystko Zgodnie dla Kalisza Krystian Kinastowski zdobył 21 tys. 844 głosy, co stanowi 63,5 proc. poparcia. Na kontrkandydata Dariusza Grodzińskiego z Koalicji Obywatelskiej zagłosowało 12 tys. 554 tys. wyborców, czyli ok. 36,5 proc.



O fotel prezydenta Kalisza w pierwszej turze wyborów walczyło ośmioro kandydatów.





09:00

Mirosław Wądołowski - kiedyś burmistrz Helu - o którym głośno zrobiło się po aferze korupcyjnej z posłanką Beatą Sawicką i który ostatecznie został uniewinniony od zarzutów - ponownie będzie rządził "początkiem Polski".

Zagłosowało na niego 852 mieszkańców. Jego kontrkandydat, burmistrz Klemens Kohnke dostał ponad 200 głosów mniej, przy 54 proc. frekwencji.

W Krynicy Morskiej burmistrzem będzie ponownie Krzysztof Swat, który byłego burmistrza Adama Ostrowskiego pokonał 17 głosami.

Ciekawy rezultat wyborów jest w Pelplinie, nazywanym przez niektórych bastionem Prawa i Sprawiedliwości na Pomorzu. Tam kandydat PiS Tomasz Czerwiński przegrał w drugiej turze wyborów samorządowych. Ponad 62 proc. głosów zebrał Mirosław Chyła z Kociewskiej Inicjatywy Samorządowej.

W Tczewie, na trzecią kadencję wybrany został Mirosław Pobłocki. Podobnie w Lęborku burmistrzem pozostanie Witold Namyślak, który zdobył prawie 63 proc. głosów.

08:50

Oficjalnie: rządzący od 2006 roku Piotrkowem Trybunalskim (Łódzkie) Krzysztof Chojniak pozostanie prezydentem miasta na kolejną kadencję. Pokonał kandydatkę Koalicji Obywatelskiej Marlenę Wężyk-Głowacką.



Startujący z własnego komitetu Chojniak uzyskał 18 203 głosów, co stanowi 68,50 proc. poparcia. Na kontrkandydatkę obecnego prezydenta miasta, radną miejską Wężyk-Głowacką zagłosowało 8 372 wyborców, tj. 31,50 proc.



08:30

Paweł Kukiz w Porannej rozmowie w RMF FM: Świetny dla nas wczoraj dzień. Wojciech Bakun spacyfikował kandydata PiS-u w Przemyślu - ponad 70 procent. Oprócz tego mamy prezydenta w Łomży, burmistrza w Prudniku, w Nowym Sączu... Oprócz tego w Bełchatowie i w paru innych miejscach. W Ruścu... Bardzo dobry dzień

CAŁY WYWIAD ROBERTA MAZURKA Z PAWŁEM KUKIZEM TUTAJ>>>

07:33

Roman Ciepiela (Koalicja Obywatelska) zwyciężył w II turze wyborów na prezydenta Tarnowa (Małopolskie). Na Ciepielę głos oddało 22 398 mieszkańców Tarnowa, czyli 58,11 proc. głosujących. Kontrkandydat Ciepieli, Kazimierz Koprowski (Zjednoczona Prawica), otrzymał 16 147 głosów, czyli 41, 89 proc. poparcia. Są to oficjalne wyniki.



W porównaniu do I tury wyborów frekwencja w II turze zmalała. W I turze głosowało prawie 50 proc. uprawnionych, a w II turze - niecałe 44 proc.



Roman Ciepiela był prezydentem Tarnowa w latach 1994-1998 oraz w obecnej kadencji (2014-2018). W I turze Ciepiela uzyskał 42,68 proc. głosów, a Koprowski - 33,53 proc. głosów.





07:30

Bezpartyjny Ludomir Handzel został wybrany na prezydenta Nowego Sącza, uzyskując w drugiej turze wyborów 58,35 proc. głosów - podała Państwowa Komisja Wyborcza. Pokonał on kandydatkę Zjednoczonej Prawicy Iwonę Mularczyk.



W ostatnich dniach kampanii poparli ją prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.



Wcześniej do Nowego Sącza z poparciem dla kandydatki Zjednoczonej Prawicy, a prywatnie żony posła PiS Arkadiusza Mularczyka, przyjechał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Mimo to Iwana Mularczyk przegrała wybory, uzyskując 41,65 proc. głosów.



07:08

53-letni Paweł Adamowicz, reprezentujący bezpartyjny komitet wyborczy "Wszystko dla Gdańska", będzie rządził Gdańskiem przez następne 5 lat. To 6. kadencja Adamowicza na stanowisku prezydenta miasta. W niedzielę w II turze wyborów pokonał on kandydata Zjednoczonej Prawicy Kapra Płażyńskiego.



Sprawujący od 1998 r. funkcję prezydenta Gdańska Paweł Adamowicz ("Wszystko dla Gdańska") został ponownie wybrany na to stanowisko, pokonując w drugiej turze wyborów kandydata Zjednoczonej Prawicy Kacpra Płażyńskiego. Adamowicz uzyskał 64,80 proc. głosów.



Na Adamowicza zagłosowały 129 tys. 683 osoby. Na jego przeciwnika, 29-letniego polityka PiS, w drugiej turze swoje głosy oddały 70 tys. 432 osoby (35,20 proc.).



Frekwencja w Gdańsku wyniosła 57,70 proc.





06:20

Rządzący od 2002 r. Krakowem Jacek Majchrowski wygrał drugą turę wyborów na prezydenta Krakowa uzyskując 61,94 proc. głosów. Na Małgorzatę Wassermann, kandydatkę Zjednoczonej Prawicy, zagłosowało 38,06 proc. wyborców. Startujący z poparciem m.in. Koalicji Obywatelskiej, PSL i środowisk lewicowych Jacek Majchrowski zdobył w niedzielnej drugiej turze wyborów 197 tys. 19 głosów. Za jego kontrkandydatką opowiedziało się 121 tys. 83 wyborców. Frekwencja wyniosła 55,27 proc.



Jacek Majchrowski otrzymał w I turze wyborów prezydenta Krakowa 45,84 proc. głosów, a posłanka PiS Małgorzata Wassermann 31,88 proc.



Debatę kandydatów przed II turą wyborów zdominowały problemy transportowe, zabudowa miasta przez deweloperów, zanieczyszczenie powietrza oraz kwestia bezpieczeństwa.



W kampanii Jacek Majchrowski wielokrotnie podkreślał, że "samorząd powinien być samorządem, a nie przedłużeniem ramienia rządu". "Nigdy nie byłem populistą. Moje obietnice są wyłącznie obietnicami realnymi" - mówił.



Zapowiedział m.in. budowę w Krakowie nowych torowisk tramwajowych (Krowodrza Górka - Górka Narodowa, ul. Meissnera - Mistrzejowice, Kurdwanów - ul. Zakopiańska), zakup autobusów elektrycznych i nowoczesnych tramwajów, rozwój terenów zielonych i tworzenie nowych parków, ożywienie Bulwarów Wiślanych na całej ich długości, budowę w mieście nowych basenów oraz klimatyzowanej hali do uprawiania sportów zimą, a także świadczenie "500 plus" dla dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców Krakowa.



06:13

Andrzej Sitnik startujący w wyborach samorządowych z komitetu Bezpartyjne Siedlce został wybrany na prezydenta Siedlec, zdobywając 56,02 proc. głosów. Pokonał on w drugiej turze kandydata PiS Karola Tchórzewskiego, który uzyskał 43,98 proc. głosów.



Zgodnie z oficjalnymi danymi opublikowanymi na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej na Andrzeja Sitnika głos oddało 17 tys. 14 wyborców (56,02 proc.). Natomiast na Karola Tchórzewskiego zagłosowało 13 tys. 357 wyborców (43,98 proc.).



Frekwencja w drugiej turze wyborów w Siedlcach wyniosła 48,83 proc.



Z kolei w pierwszej turze Sitnik zdobył 32,91 proc., a Tchórzewski 42,01 proc.

06:15

Dotychczasowy wiceprezydent Jeleniej Góry Jerzy Łuźniak (KO) został w drugiej turze wybrany na włodarza tego miasta. Pokonał senatora PiS Krzysztofa Mroza. W drugiej turze Łuźniak zdobył 18412 głosy (69.79 proc.), z kolei na Mroza zagłosowało 7971 wyborców, co daje 30,21 proc. poparcia. Frekwencja wyniosła 42,3 proc.



06:10

PKW podaje oficjalne wyniki wyborów samorządowych m.in. w Kielcach, Olsztynie, czy Kołobrzegu W niektórych miastach znane są już oficjalne wyniki drugiej tury wyborów samorządowych. Tak jest m.in. w Kielcach, Olsztynie, Kołobrzegu, Białej Podlaskiej, w Zabrzu, czy w Świętochłowicach. Udało się policzyć głosy oddane w mniejszych miastach. Wciąż oficjalnych wyników nie ma m.in. w Krakowie,... czytaj więcej

Łukasz Kulik zwyciężył w II turze wyborów samorządowych na prezydenta Ostrołęki (mazowieckie) zdobywając 64,49 proc. głosów. Jego rywal, dotychczasowy prezydent Janusz Kotowski (PiS) uzyskał 35,51 proc. - podała PKW.



Według oficjalnych danych opublikowanych w poniedziałek nad ranem przez Państwową Komisję Wyborczą prezydentem Ostrołęki został Łukasz Kulik z KWW Ostrołęka dla Wszystkich, który zdobył 14 tys. 898 głosów. Na Kotowskiego głosowało 8 tys. 202 osoby.



W pierwszej turze wyborów samorządowych Łukasz Kulik zdobył 38,12 proc., a Janusz Kotowski - 33,39 proc. Kotowski urząd prezydenta sprawował przez trzy kadencje, od 2006 r.

06:05

Urzędujący prezydent Szczecina Piotr Krzystek zdobywając 78,22 proc. głosów w drugiej turze wyborów został wybrany na czwartą kadencję. Kandydat KWW Bezpartyjnych Piotra Krzystka pokonał Bartłomieja Sochańskiego - kandydata Zjednoczonej Prawicy, który zdobył 21,78 proc. Na Krzystka zagłosowało 100 tys. 465 osób, a na Sochańskiego - 27 tys. 966.





06:00

Anna Mieczkowska, startująca w wyborach z komitetu "Kołobrzescy Razem", wspieranego m.in. przez PO, Nowoczesną i SLD, została wybrana na prezydenta Kołobrzegu - podała PKW.



51-letnia Anna Mieczkowska we wszystkich 24 obwodach wyborczych zdobyła łącznie 8087 głosów (51 proc.), a jej kontrkandydat 45-letni Jacek Woźniak, ubiegający się o prezydenturę z własnego komitetu wyborczego, uzyskał ich 7770 (49 proc.).



Frekwencja wyniosła 44,59 proc.

05:55

Michał Litwiniuk (KO) został w drugiej turze wybrany na prezydenta Białej Podlaskiej (Lubelskie). Pokonał dotychczasowego prezydenta tego miasta Dariusza Stefaniuka z PiS. W drugiej turze Litwiniuk zdobył 13298 głosów (53,11 proc.), natomiast Stefaniuk uzyskał 11742 głosy (46,89 proc.).



Frekwencja wyniosła 55,04 proc.

05:40

Bogdan Wenta, startujący z własnego komitetu "Projekt Świętokrzyskie", wygrał drugą turę wyborów na prezydenta Kielc uzyskując 61,25 proc. głosów. Jego kontrkandydat, urzędujący od 2002 roku Wojciech Lubawski otrzymał 38,75 proc. głosów.



Na Wentę (KWW Projekt Świętokrzyskie Bogdana Wenty) zagłosowało 49 tys. 178 osób; Lubawski (KWW Porozumienie Samorządowe Wojciech Lubawski) uzyskał 31 tys. 114 głosów.



Wenta najwięcej głosów uzyskał także w pierwszej turze - 32 913 (37,62 proc.), na jego kontrkandydata głosowały 25 552 osoby (29,20 proc.).



Pozostali kandydaci uzyskali: Piotr Liroy-Marzec (Komitet Wyborczy Wyborców Wolność w Samorządzie) - 14 016 głosów (16,02 proc.), Artur Gierada (Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska.Nowoczesna Koalicja Obywatelska) - 6 503 głosy (7,43 proc.), Krzysztof Adamczyk (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe) - 3 899 głosów (4,46 proc.), Marcin Chłodnicki (Komitet Wyborczy Wyborców SLD Lewica Razem) - 3 609 głosów (4,12 proc.), Arkadiusz Jelonek (Komitet Wyborczy Wyborców "Bezpartyjni Samorządowcy") - 1 001 głosów (1,14 proc.).

05:38

Małgorzata Mańka-Szulik pozostanie prezydentem Zabrza na kolejną kadencję - w niedzielę w II turze wyborów zdobyła 23851 głosów (51,5 proc.), pokonując kandydatkę Koalicji Obywatelskiej Agnieszkę Rupniewską - 22381 głosów (48,4 proc.) .



Oficjalne wyniki wyborów podała Państwowa Komisja Wyborcza.



Bezpartyjna Mańka-Szulik (Skuteczni dla Zabrza) zwyciężyła także w I turze wyborów, zdobywając najwięcej głosów - poparło ją wtedy 16 727 zabrzan (31,51 proc.). Rupniewska uzyskała 11 884 głosy (22,38 proc.). Zabrze to jedno z miast na Śląsku, w których o urząd prezydenta w tegorocznych wyborach ubiegało się najwięcej kandydatów - było ich aż ośmioro.





05:30

Startujący z własnego komitetu wyborczego Piotr Grzymowicz zachował stanowisko prezydenta Olsztyna. Przed drugą turą wyborów Grzymowicza poparła Nowoczesna, Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe.



Grzymowicz w drugiej turze walczył o reelekcję z byłym prezydentem Czesławem Małkowskim. Grzymowicz uzyskał 34 tys. 444 głosów, uzyskując 54,47 proc. poparcia; na Małkowskiego zagłosowało 28 tys. 791 osób (45,53 proc. poparcia).



W ostatnich dniach kampanii Grzymowicz zaapelował do mieszkańców, by wybrali prezydenta, "którego nie będą się wstydzić", a podczas ostatniej radiowej debaty, tuż przed ciszą wyborczą, zapytał Małkowskiego, czy pozwoli w ratuszu na akcję "#MeToo" nawiązując w ten sposób do seksafery.

05:25

Daniel Beger ze stowarzyszenia "Przyjazne Świętochłowice" został nowym prezydentem tego miasta, uzyskując poparcie 50,3 proc. wyborców. W drugiej turze wyborów 122 głosami pokonał rządzącego miastem od ośmiu lat Dawida Kostempskiego z Koalicji Obywatelskiej.



Jak podała Miejska Komisja Wyborcza, w niedzielnych wyborach Beger otrzymał 8823 głosy (50,35 proc.), a na Kostempskiego głosowało 8701 wyborców (49,65 proc.). W pierwszej turze Kostempski miał poparcie 41,68 proc. głosujących, a Beger 31,2 proc.







05:20

Dotychczasowy wiceprezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak (SLD Lewica Razem) będzie przez najbliższe pięć lat prezydentem tego miasta. W drugiej turze wyborów zdobył ponad 61 proc. poparcia, pokonując posła PiS Roberta Warwasa.



Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza, Marcin Bazylak uzyskał 27 205 głosów (61,25 proc.), a Roberta Warwasa poparło 17 212 wyborców (38,75 proc.). W pierwszej turze wyborów Bazylak uzyskał 34,24 proc. poparcia, a Warwas 25,25 proc.



Bazylak startował z poparciem dotychczasowego prezydenta Zbigniewa Podrazy (SLD), który po trzech kadencjach nie ubiegał się o ponowny wybór.

05:15

39-letni Łukasz Konarski, startujący z komitetu Zawierciańska Odnowa, pokonał w niedzielnej II turze wyborów samorządowych w Zawierciu (Śląskie) swojego byłego szefa, dotychczasowego prezydenta Witolda Grima.



Oficjalne wyniki wyborów w Zawierciu podała na swojej stronie Państwowa Komisja Wyborcza. Grima poparło 8482 mieszkańców (46,3 proc.), a Konarskiego - 9836 (53,6 proc.).



W pierwszej turze w Zawierciu dotychczasowy prezydent Witold Grim (komitet Zawiercie bez podziałów) uzyskał poparcie 31,92 proc., a Łukasz Konarski (Zawierciańska Odnowa) - 28,01 proc.

05:10

Mariusz Chrzanowski wygrał w II turze wyborów i będzie przez kolejną kadencję prezydentem Łomży (Podlaskie) - podała Państwowa Komisja Wyborcza. Chrzanowski zdobył 75,98 proc. głosów, a jego kontrkandydatka Agnieszka Muzyk (PiS) - 24,02 proc.



Jak podała w poniedziałek na swojej stronie internetowej Państwowa Komisja Wyborcza (PKW), na Chrzanowskiego zagłosowało 14 866 osób, na Muzyk - 4 699 osób.



Frekwencja wyniosła 40,72 proc.





05:00

Maciej Glamowski popierany przez Koalicję Obywatelską został nowym prezydentem Grudziądza. W II turze wyborów poparło go 60 proc. głosujących. Popierany przez PiS Andrzej Guzowski uzyskał 40-procentowe poparcie - poinformowała PAP Miejska Komisja Wyborcza.



Na Glamowskiego (KWW Sojusz Obywatelski Grudziądz Maciej Glamowski) zagłosowało 18005 osób. Guzowski zdobył poparcie 11923 wyborców - poinformowała PAP Miejska Komisja Wyborcza.



Frekwencja wyniosła 43,3 proc.



04:55

Ubiegający się o reelekcję Jarosław Ferenc wygrał w II turze wybory na prezydenta Radomska (Łódzkie) - wynika z danych Miejskiej Komisji Wyborczej ze wszystkich obwodów. Kandydat KWW Razem dla Radomska uzyskał 65,6 proc. głosów, a jego konkurentka Wioletta Pal - 34,4 proc.



Ferenc zdobył w niedzielę 10496 głosów. Na jego kontrkandydatkę, startującą z własnego komitetu Pal zagłosowały 5503 osoby.



Frekwencja wyniosła 42,35 proc. Uprawnionych do głosowania było 37 tys. 777 osób.





04:50

Kandydat Zjednoczonej Prawicy Jakub Banaszek został w drugiej turze wyborów wybrany na stanowisko prezydenta Chełma (Lubelskie). Pokonał dotychczasową prezydent tego miasta Agatę Fisz.



Wyniki głosowania podała PAP przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Chełmie Sylwia Wawrynek. Jakub Banaszek otrzymał 13 048 głosów (50,89 proc.) natomiast Agata Fisz - 12 591 głosów (49,11 proc.)



Frekwencja wyniosła 49,91 proc.

04:45

Damian Bartyla nie będzie już prezydentem Bytomia. W II turze wyborów pokonał go kandydat Koalicji Obywatelskiej Mariusz Wołosz, zdobywając 22 tys. 620 głosów. Bartylę, który pełnił urząd przez sześć lat, poparło w drugiej turze 19 tys. 632 mieszkańców.



Według danych ze wszystkich obwodów, przekazanych PAP przez Miejską Komisję Wyborczą, Wołosza poparło 53,5 proc. głosujących, a Bartylę - 46,4 proc.



04:40

Dotychczasowy prezydent Elbląga Witold Wróblewski, reprezentujący własny komitet wyborczy, będzie rządził miastem przez następne pięć lat. W niedzielę w II turze wyborów uzyskał 72,01 proc. głosów, pokonując kandydata PiS Jerzego Wilka - 27,99 proc. głosów.



Jak poinformowała PAP Miejska Komisja Wyborcza w Elblągu, w II turze na Wróblewskiego oddano 27 724 głosy, czyli 72,01 proc., Wilk uzyskał 10 776 głosów, tj. 27,99 proc. Są to oficjalne wyniki ze wszystkich 62 komisji w mieście.



Dwa tygodnie temu w I turze Wróblewski otrzymał 48,78 proc. głosów, a jego rywal - 28,69 proc.

04:38

Radosław Witkowski został wybrany na drugą kadencję na prezydenta Radomia, uzyskując 53,83 proc. głosów - podała PAP Miejska Komisja Wyborcza. Pokonał kandydata PiS Wojciecha Skurkiewicza, który uzyskał 46,17 proc. poparcia.



Oficjalne wyniki wyborów prezydenta Radomia podał PAP wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Piotr Wójcik. Witkowski uzyskał 46 650 głosów (53,83 proc.), a Skurkiewicz - 40 013 głosów. (46,17 proc.). Frekwencja wyniosła 52,95 proc.



Witkowski w tegorocznych wyborach stratował pod szyldem Komitetu Wyborczego Wyborców Radosława Witkowskiego "Koalicja na Rzecz Zmian", w skład którego weszli przedstawiciele PO, Nowoczesnej, SLD i innych radomskich środowisk.

04:30

Piotr Krzystek (Bezpartyjni) wygrał drugą turę wyborów na prezydenta Szczecina, uzyskując 78,22 proc. głosów. Będzie to czwarta kadencja Krzystka na tym stanowisku.



Drugą turę wyborów na prezydenta Szczecina wygrał Piotr Krzystek z wynikiem 100 tys. 465 głosów - poinformowała w poniedziałek przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczecinie Alicja Kujawa.



Kontrkandydat Krzystka, Bartłomiej Sochański (PiS), uzyskał 27 tys. 966 głosów. Na Piotra Krzystka głos oddało 78,22 proc. wyborców, a na Sochańskiego 21,78 proc.



Frekwencja w Szczecinie wyniosła 43,15 proc.





(ug)