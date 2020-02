Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Hanna Gill-Piątek. Z wiceszefową sztabu Roberta Biedronia będziemy rozmawiać o kampanii prezydenckiej. Po kilku tygodniach kampanii notowania kandydata Lewicy wciąż wahają się wokół 8 procent. To za mało, by myśleć o wejściu do drugiej tury. Czy sztab ma sposób na przekonanie większej liczby wyborców?

