Płonie już drugie składowisko odpadów w Grabowie niedaleko Łęczycy. 150 strażaków od kilku godzin walczy z pożarem hali i hałdy odpadów sztucznych.

Wieczorem zapaliło się oddalone o pół kilometra drugie składowisko - informuje uczestniczący w akcji gaśniczej rzecznik łódzkiej straży pożarnej starszy kapitan Jędrzej Pawlak.

Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi zaleca, by mieszkańcy Grabowa i okolic ograniczyli wietrzenie mieszkań oraz przebywanie na otwartej przestrzeni.

Oba pożary to prawdopodobnie efekt podpalenia.



W ogniu stanęło drugie składowisko odpadów w Grabowie niedaleko Łęczycy / Gorąca Linia RMF FM

Przypomnijmy, że wcześniej, przed godziną 16:00 pojawił się ogień w zakładach zajmujących się recyklingiem w miejscowości Grabów. Z tym pożarem hali i składowiska odpadów nadal walczy blisko 40 zastępów z całego województwa.

Wewnątrz obiektu znajduje się hala o powierzchni około 1,5 tys. m kw. Na zewnątrz płonie też składowisko o podobnej powierzchni i wysokości pięciu metrów. W firmie przetwarzane były odpady z tworzyw sztucznych. To co się pali na zewnątrz, to plastikowy odpady w różnej postaci. Mam nadzieję, że do rana uda się ugasić pożar - powiedział wieczorem rzecznik strażaków w Łódzkiem, st. kpt. Jędrzej Pawlak.



Dodał, że ogień już się nie rozprzestrzenia, ale sytuacja jeszcze nie została opanowana. W wyniku pożaru nikt nie ucierpiał.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / Gorąca Linia RMF FM

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / Gorąca Linia RMF FM

Kłęby dymu są widoczne z daleka / Gorąca Linia RMF FM