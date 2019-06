Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie gen. Waldemar Skrzypczak. Byłego wiceministra obrony narodowej i Dowódcę Wojsk Lądowych będziemy pytać o efekty wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu. Czy negocjacje dotyczące zakupów przez Polskę myśliwców F-35, deklaracje dotyczące zwiększenia obecności wojsk USA w naszym kraju czy zapowiedź wizyty Donalda Trumpa w Polsce można uznać za sukces polskiego rządu?

Robert Mazurek: Panie generalne, jesteśmy bezpieczniejsi niż wczoraj, miesiąc temu, niż rok temu?

Gen. Waldemar Skrzypczak: Jesteśmy członkiem NATO i dzięki temu bezpieczni. To, co zapadło wczoraj, jest jakby poprawą warunków do prowadzenia wojsk amerykańskich na teren Polski. Ten tysiąc więcej żołnierzy, ten kontyngent na terenie Polski jest forpocztą zasadniczych sił amerykańskich.

Czy oni nie są po to, żeby sami nas bronić. Ale jakby co, to oni tu są, przyjadą Amerykanie i nas będą bronić?

Dokładnie tak. Oni mają stworzyć warunki do tego, żeby te wojska, które przyjdą zza Atlantyku, mogły się szybko rozlokować i zająć pozycje bojowe, funkcjonować, szkolić się.

Jak słyszeliśmy zapowiedzi polskich polityków wcześniej o Fort Trump to oczywiście oczyma wyobraźni każdy z nas, kto czytał książki Karola Maya widział taki otoczony palisadą wielki obóz i Indianie u bram, tymczasem nie będzie jednej wielkiej bazy, jak Rammstein, ale gen Polko mówił wczoraj w TVN24, że to przełomowa decyzja. Dzisiaj takie bazy jak Rammstein nie mają już racji bytu. Nie jest konieczna stała baza, ale stała obecność.

