Marcin Zaborski, RMF FM: "Niech te czarne jastrzębie strzegą polskiego nieba" - mówi premier, a minister obrony przekonuje, że jest to ważny dzień, bo mamy umowę na zakup czterech śmigłowców Black Hawk. Orkiestra, generał Skrzypczak klaszcze.

Gen. Waldemar Skrzypczak: Ja nie klaszczę, natomiast w końcu stało się to, co było wypisywane od trzech lat - wojska specjalne dostały pierwsze śmigłowce i wydaje się, że tych śmigłowców wojskom specjalnym wystarczy, ponieważ wydaje się, że ta przyszła wojna nie będzie na tych śmigłowcach, ponieważ nowe technologie, nowe rozwiązania, nowe systemy rażenia, nowy system uzbrojenia dyskwalifikują śmigłowce tego typu.

Czyli jak będą te cztery śmigłowce w tym roku, to już wystarczy? Nie potrzeba więcej?

Dla wojsk specjalnych na pewno tak.

Wcześniej słyszeliśmy, że ma być ich dużo więcej.

70, potem 50. Liczby się zmieniały. Politycy decydowali ile tych śmigłowców będzie, wojskowi mieli na to wpływ niewielki. Wydaje się, że warto by było, żeby politycy się pochylili nad nową strategią bezpieczeństwa państwa w kontekście tego, co się dzieje w świecie globalnym. Wydaje mnie się, że zostajemy mocno z tyłu z nasza strategią bezpieczeństwa w kontekście tego, co się dzieje na świecie i wokół nas w Europie. Po drugie wydawałoby się, że celowym jest podjęcie takich działań w kontekście redefiniowania wymagań operacyjnych dla powojskowych systemów walki, ponieważ te sprzęty, które mamy lub które kupujemy, to one się okażą bezużyteczne.

To jeśli nie śmigłowce powinniśmy dzisiaj kupować, to co jest najbardziej polskiemu wojsku potrzebne w tym momencie?