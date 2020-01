W odpowiedzi na pytanie, czy zakup samolotów bojowych F-35 jest „umową stulecia” gen. Jarosław Stróżyk odpowiedział: „W ostatnich latach, mam wrażanie, że co miesiąc zawieramy kontrakt stulecia bądź podpisujemy umowę stulecia”. Podkreślił jednak, że zakup samolotów F-35 to: „na pewno historyczna chwila, na pewno duże wzmocnienie sił powietrznych. (…) Pamiętajmy, że wojsko to nie tylko siły powietrzne”. „Na pewno jest to epokowy krok, wspaniały, ale pytanie: czy nie jest to za drogo, czy nie zaniedbujemy innych rodzajów uzbrojenia?” – dodał gen. Stróżyk.

Marcin Zaborski, RMF FM: Kiedy kilkanaście lat temu kupowaliśmy samoloty F-16, gazety pisały, że to kontrakt stulecia. Dzisiaj znowu zawieramy kontrakt stulecia?

Gen. Jarosław Stróżyk: To tak może brzmieć, choć w ostatnich latach mam wrażenie, że co miesiąc zawieramy kontrakt stulecia albo podpisujemy umowy stulecia.

Dzisiaj kupujemy od Amerykanów 32 samoloty piątej generacji, samoloty bojowe F-35. Przy okazji słyszymy, że to skok w nową epokę sił powietrznych, ważna i historyczna chwila.

Na pewno historyczna chwila, na pewno duże wzmocnienie sił powietrznych. Tylko - tak jak pan redaktor powiedział - znowu sił powietrznych. Pamiętajmy, że wojsko to nie tylko siły powietrzne. Ja nie byłem lotnikiem ani pilotem.

Z zazdrością pan patrzy na to, co się dzisiaj dzieje w lotnictwie?

Na pewno to jest szansa epokowa, tak jak wtedy była dla wszystkich młodych pilotów F-16. Wieloletnie szkolenie w Stanach Zjednoczonych. Mnie w Waszyngtonie zastąpił właśnie jeden z takich pilotów F-16. Na pewno jest to epokowy skok, wspaniały, ale pytanie, czy nie jest to za drogo, czy nie zaniedbujemy innych rodzajów uzbrojenia.

Rządzący mówią, że przed nami nowa era na polskim niebie, że budujemy podniebny pancerz. Część polityków opozycji mówi - podobnie jak pan troszkę - że kupujemy bardzo drogie, oni mówią "zabawki". Pan co powie naszym słuchaczom? Najprościej jak się da: po co nam te maszyny? Chyba nie do zabawy.

Ktoś określił to bardzo ładnie, że jest to latający laptop. Ten samolot nie tylko jest typowym samolotem, który bombarduje, strzela, ale jest to rzeczywiście samolot, który zbiera informacje. Do tego samolotu trzeba zbudować konkretny system, którego w Polsce nie ma na razie. Nie widzę takich działań, które mogłyby go zbudować. Stąd moje wątpliwości co do tego, na ile będzie to przydatny samolot. Poza tym to, co najbardziej mnie boli to jest ta propaganda, że dzisiejsze podpisanie kontraktu to jest to, że Polska jest bezpieczniejsza. No nie jest.

A nie jest bezpieczniejsza?

Przez samo podpisanie niestety nie jest.

A kiedy te samoloty będą już do dyspozycji polskich pilotów i będą już w Polsce to Polska będzie bezpieczniejsza?

Na pewno będzie bezpieczniejsza. Tylko jasno sobie powiedzmy - żadne państwo nie wygrało wojny samymi samolotami. To jest najprostsze powiedzenie. Trzeba mieć cały zestaw sił lądowych, sił morskich, które - mam wrażenie - są bardzo zaniedbane. Wróćmy do tego, że 10 lat temu rząd postanowił, że najważniejsza jest obrona przeciwpowietrzna i przeciwrakietowa. Powietrzna i przeciwrakietowa to jest to, co chroni Polskę, to co chroni te samoloty, które przylecą. Pamiętajmy - te samoloty muszą być bronione. Nie jest tak, że one się wzniosą i nie będą miały gdzie wylądować.

Minister obrony mówi: kupujemy nie tylko samoloty, kupujemy też rakiety. Mówi o systemie Patriot, mówi o rakietach w systemie HIMARS.

Pan minister wiele mówi w ostatnich latach. Prawda jest taka, że kupiliśmy jedną czwartą tego, co potrzebowało wojsko - mówimy to wielokrotnie. Wojsko chciało 8 baterii systemu Patriot - kupiliśmy 2 i mówimy, że mamy system. Nie mamy systemu. Jesteśmy dalecy od tego, żeby to był porządny system bądź jakikolwiek system. Potrzebne nam były rakiety Patriot, czyli program Wisła, były też rakiety, które by strzelały do dronów, samolotów - to był system Narew. Tego nie mamy i nic się nie zapowiada, że będziemy mieli w najbliższych latach.

Minister Błaszczak mówi tak: "F-35 to jest mózg systemu, który daje przewagę wojsku polskiemu nad agresorem i odstrasza tego agresora". Kim jest agresor, panie generale?





