"Nasze programy w wielu miejscach są zbieżne, bo podobnie myślimy o Europie, ale jest jeden punkt, który jest naszym fundamentalnym myśleniem o przyszłości, to jest europejska płaca minimalna. Wprowadzenie takiego postulatu, który jest fundamentem dla "Razem", to jest bardzo ważny element" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Krzysztof Gawkowki z partii Wiosna. "Ten postulat, który również znalazł się w nieco innej formie w programie Wiosny, czyli europejska płaca minimalna, to jest coś, nad czym warto pracować, przy czym my podchodzimy do tego nieco inaczej, bo wiemy, że taka płaca na równym poziomie w tym momencie w Europie nie jest możliwa" - odpowiedział Maciej Konieczny z Lewicy Razem.

