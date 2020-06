„W tym momencie wyliczeń nie znam, więc nie podam kwoty” – tak na pytanie o koszty propozycji Andrzeja Dudy, który chce, by w każdej gminie powstał żłobek, odpowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Radosław Fogiel.

Wicerzecznik PiS dopytywany o to, przyznał: "Bezpośrednio organizuje to oczywiście samorząd, no ale tak mamy skonstruowane państwo. Są samorządy i my nie będziemy ich ‘bypasować’, ale możemy stworzyć program, który przeznacza pieniądze budżetowe, dodatkowe, na budowę żłobków"

Dodał: "Generalnie większość działań z ‘planu Dudy’, a przynajmniej znaczna ich część, będzie finansowania z tzw. europejskiego funduszu odbudowy (...) Musimy mieć jakiś plan, musimy wiedzieć na co je wydamy, a nie jak te pieniądze przyjdą zajmować się przez rok zastanawianiem się na co te kwotę wydać".