Niespodziewany początek finału Ligi Mistrzów! Już w 27 sekundzie meczu podyktowany został rzut karny dla Liverpoolu. Do "jedenastki" podszedł Mohamed Salah, który wykorzystał szansę i dał "The Reds" prowadzenie 1:0.

SKŁADY

Tottenham Hotspur: Lloris – Rose, Verthongen, Alderweireld, Tripper – Sissoko, Winks – Alli, Eriksen, Heung-Min Son - Kane



Liverpool F. C.: Alisson – Robertson, van Dijk, Matip, Alexander-Arnold - Winaldum, Fabinho, Henderson – Mane, Firminio, Salah

Przed spotkaniem piłkarze uczcili minutą ciszy pamieć Jose Antonio Reyes’a, który w sobotę zginął w wypadku samochodowym.

Mecz rozpoczął się najgorzej jak tylko mógł dla drużyny Tottenhamu. Już w 27 sekundzie spotkania sędzia odgwizdał rzut karny dla Liverpoolu. Stało się to po tym, jak piłka trafiła w ramię Sissoko po uderzeniu Mane. Do jedenastki podszedł Mohamed Salah. Egipcjanin zdecydował się na strzał w środek bramki. Okazało się to dobrą decyzją, bo Lloris kompletnie nie wyczuł intencji napastnika i 2. minucie "The Reds" prowadzili już 1:0.



Po bramce długo żadna z drużyn nie potrafiła sobie wypracować sytuacji bramkowej. Więcej czasu na połowie rywali spędzili piłkarze z Londynu, ale brakowało im pomysłu na decydujące podanie w pole karne.

W 37. minucie na samotny rajd zdecydował się Henderson. Po przebiegnięciu kilkunastu metrów, przed polem karnym, postanowił strzelić. Piłka leciała prosto do bramki, ale fenomenalną paradą popisał się Lloris. Przed końcem pierwszej części spotkania dogodną sytuację na zdobycie bramki miał jeszcze Tottenham. Kilku obrońców "The Reds" minął Son, podał do Eriksena. Ten miał przestrzeń by oddać strzał, to też zrobił, ale piłka znalazła się daleko ponad bramką. Nieskuteczność londyńczyków potwierdziły statystyki. Choć klub z Londynu miał 61 proc. posiadania piłki, to tylko dwa razy piłkarze Tottenhamu oddali strzały. Liverpool strzelał osiem razy, dwa razy w stronę bramki. Jedna akcja zakończyła się golem.