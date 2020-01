Najpierw polecą do Francji, potem - od razu do Polski. Z chińskiego Wuhan zostanie ewakuowanych 30 Polaków. Miasto stało się epicentrum koronawirusa, którym tylko w Chinach zaraziło się 10 tysięcy osób. Ponad 200 nie żyje.

Do połowy przyszłego tygodnia Polacy przebywający z Wuhan mają już być w Polsce / YONHAP / PAP/EPA

Polacy mają zostać ściągnięci z Chin przez Francję, która zajmuje się ewakuacją większej grupy obywateli UE. Grupa 30 Polaków ma trafić do kraju do połowy przyszłego tygodnia - deklaruje Ministerstwo Zdrowia.

Najpierw francuski samolot zabierze Polaków z Wuhan, a potem po wylądowaniu na jednym z lotnisk we Francji, przesiądą się oni do maszyny podstawionej przez polski rząd. Tym samolotem od razu przylecą do kraju.

Z kolei w piątek rano - według brytyjskiego Guardiana - jeden Polak mieszkający w Hiszpanii został ewakuowany przez Brytyjczyków. Był w grupie hiszpańskich turystów.

Przylecą do kraju i co dalej?

Polacy, którzy wrócą do kraju z chińskiego Wuhan od razu zostaną przewiezieni do szpitali zakaźnych. Na razie ich lista jest ustalana. W placówkach przejdą szybkie testy, które są w stanie w 100 procentach wykluczyć zarażenie koronawirusem.

Jeśli wyniki będą negatywne, nie będzie potrzeby objęcia turystów kwarantanną.

LOT wciąż lata do Chin

Część personelu Polskich Linii Lotniczych LOT bierze zwolnienia lekarskie. Działające w spółce związki zawodowe, domagają się, aby osoby które obawiają się koronawirusa nie musiały lata do Chin. Według stewardów i stewardess procedury bezpieczeństwa w samolotach nie są szczelne. Chodzi m.in. o maski ochronne.

Nawet ta najszczelniejsza maska powoduje, że po 30 minutach jest bardzo gorąco, więc podczas 8-godzinnego lotu nie da się jej nosić cały czas - mówi szefowa związku personelu pokładowego Monika Żelazik.

Dlatego pracownicy poprosili firmę o możliwość zrezygnowania z lotów do Chin.



Szef przedstawicielstwa KGHM Polska Miedź S.A., które znajduje się w chińskim Szanghaju, wraca na kilka tygodni do Polski. Będzie kierował pracami zdalnie z polskiego biura - poinformowały w piątek służby prasowe koncernu.

Uznaliśmy, że zdrowie pracownika jest najważniejsze i w ten prewencyjny sposób chcemy o to zadbać, by nie narażać naszego prezesa na możliwość zachorowania. Biuro co prawda znajduje się w Szanghaju, a nie w mieście Wuhan, gdzie koronawirus jest najgroźniejszy, ale mimo to zdecydowaliśmy się na odwołanie pracownika do kraju - powiedziała rzecznik prasowa KGHM Anna Osadczuk.