"Nie boimy się koronawirusa w sztabie" - deklarowała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Elżbieta Łukacijewska. Europosłanka PO, członkini sztabu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, zapewniła, że gdyby w związku z koronawirusem został wprowadzony zakaz dużych zgromadzeń, to kandydatka na prezydenta będzie chodzić "od człowieka do człowieka", a w kampanii odwiedzi setki miejscowości. Dopytywana, czy Kidawa-Błońska pójdzie w ślady europosłanki i podczas kampanii będzie tańczyć na dyskotekach dla seniorów, Łukacijewska odpowiedziała, że życzyłaby sobie tego.

Na pytanie o specjalny bon dla osób pracujących, wychowujących dzieci i zarabiających mniej, Łukacijewska nie odpowiedziała, na czym dokładnie będzie polegał ten bon. Niech to padnie z ust pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej - stwierdziła i dodała jedynie, że będzie to bon "dla wszystkich pracujących, żeby czuli, że są uczestnikami tego systemu, a nie tylko tymi, którzy pracują, płacą podatki i ponoszą obciążenia".

Łukacijewska dodała, że ma nadzieję, iż Kidawa-Błońska zdobędzie na Podkarpaciu nie mniej głosów niż prezydent Andrzej Duda, który - jak przyznała - 5 lat temu dostał tam ok. 70 proc.

Marcin Zaborski, RMF FM: Boicie się koronawirusa w waszym sztabie wyborczym?

Elżbieta Łukacijewska: Nie.



A jeśli pokrzyżuje wasze plany?



Jeżeli ma pokrzyżować, to pokrzyżuje plany wszystkich komitetów wyborczych, a nie tylko nasz. Mam nadzieję...



No prezydent przyznaje, że być może trzeba będzie zakazać, zrezygnować ze zgromadzeń - jeśli koronawirus będzie się rozprzestrzeniał, a wtedy oczywiście zgromadzenia kampanijne też nie będą mogły się odbywać - mówi Andrzej Duda. I co wtedy?



Trzeba zrobić wszystko, żeby ten wirus się nie rozprzestrzeniał. Trzeba zrobić wszystko, aby nie było w Polsce ofiar, trzeba być przygotowanym na najgorszy scenariusz.



A wy jesteście przygotowani? Macie plan B?

I tutaj, i tutaj... Jeżeli mówimy o koronawirusie, to jest to wielka odpowiedzialność rządu, wielka odpowiedzialność ministra.



Nie, ja pytam o waszą kampanię wyborczą.



Ale oczywiście u nas, jeżeli nie będzie takich dużych zgromadzeń, będziemy chodzić od człowieka do człowieka. Jesteśmy na wszystkie scenariusze przygotowani. Proszę się nie martwić, panie redaktorze...



To ile miejscowości odwiedzi w tej kampanii wyborczej Małgorzata Kidawa-Błońska?



Ja myślę, że setki. Proszę mi wierzyć. Zresztą też naszym celem, to powtarzaliśmy, jest kampania blisko ludzi, wśród ludzi, dla ludzi...



I w każdej z tych miejscowości będzie spotkanie z Małgorzatą Kidawą-Błońską?



W każdej miejscowości, gdzie jeździ dzisiaj pani marszałek, gdzie się spotyka, przychodzą tłumy ludzi, są wspaniałe rozmowy i zauważalny jest taki powiew energii ludzi, którzy oczekują zmiany na stanowisku prezydenta. Również na Podkarpaciu.



To ludzie słuchają, i komentują. I teraz będzie cytat: "Małgorzata Kidawa-Błońska nie jest przygotowana do odpowiedzi dotyczących ekonomii i polityki społecznej. Platforma nie ma przemyślanego, przedyskutowanego przekazu o wielu sprawach - na przykład swoich 8-letnich rządów" - tak napisała Dominika Wielowieyska z "Gazety Wyborczej" i części polityków PO na pewno się to nie spodobało. Macie problem?



Nie mamy problemu, oczywiście każdy ma prawo oceniać jak chce. Ja nie chce się...



Chybiony zarzut?



... ja nie chcę się wypowiadać na temat pani Dominiki, bo cenię jej dziennikarstwo. natomiast ja wiem, że jest wielu dziennikarzy symetrystów, którym się nie podoba to, że chociażby kobieta startuje czy kobieta z Koalicji Obywatelskiej... Naprawdę proszę...



Nie, nie, Dominika Wielowieyska jest w tym momencie symetrystką dla pani?

