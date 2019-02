​Jeśli wypowiedź premiera Netanjahu brzmiała tak, jak podają media, gotów jestem udostępnić prezydencką rezydencję na spotkanie premierów Grupy Wyszehradzkiej - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Wczoraj - według izraelskich mediów - Benjamin Netanjahu miał powiedzieć, że Polacy kolaborowali z nazistami podczas Holokaustu.

Andrzej Duda i Benjamin Netanjahu / Jakub Kamiński / PAP

Jeśli wypowiedź premiera Netanjahu brzmiała tak, jak podają media, gotów jestem udostępnić Rezydencję Prezydenta RP "Zameczek" w Wiśle na spotkanie premierów Grupy Wyszehradzkiej. Izrael nie jest w tej sytuacji dobrym miejscem by się spotykać, mimo wcześniejszych ustaleń - napisał prezydent.

Szczyt Grupy Wyszehradzkiej w Jerozolimie ma odbyć się 18 i 19 lutego. W programie pobytu premierów Polski, Czech, Węgier i Słowacji poza obradami jest także wizyta przy Ścianie Płaczu oraz w Muzeum Historii Holokaustu Yad Vashem.

W czwartek premier Izraela Benjamin Netanjahu w czasie spotkania z dziennikarzami w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, odpowiadając na pytanie o ustawę o IPN, miał powiedzieć: Polacy kolaborowali z nazistami i nie znam nikogo, kto kiedykolwiek był sądzony za powiedzenie tego -podają izraelskie media.

Ambasadorka Izraela w Polsce Anna Azari, która była na tym spotkaniu, powiedziała, że przytaczane słowa są mocno nieprecyzyjne.

Informacje podane przez "Jerusalem Post" na temat wypowiedzi premiera Netanjahu są nieprawdziwe. Byłam obecna przy briefingu premiera i nie mówił on, że polski naród kolaborował z nazistami, a jedynie że żadna osoba nie została pozwana do sądu za wspominanie o tych Polakach, którzy z nimi współpracowali- napisała dyplomatka w liście do Marka Korowajczyka, dyrektora Departamentu Spraw Zagranicznych KPRM.

Wizyta Netanjahu odbyła się w trakcie jego przyjazdu na konferencję dotyczącą Bliskiego Wschodu.

Wcześniej kontrowersje wzbudziły słowa amerykańskiej dziennikarki, która w swojej relacji z Warszawy powiedziała, że podczas powstania w getcie Żydzi "walczyli przeciw polskiemu i nazistowskiemu reżimowi".