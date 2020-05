"Nasza konstytucja mówi o tym, że po pierwsze wybory muszą mieć bardzo konkretny charakter, to znaczy one muszą być powszechne, równe, bezpośrednie i tajne. To wszystko nie ma w tej chwili szansy na bycie zrealizowanym, każdy termin majowy (wyborów - przyp. red.) będzie terminem złym" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene.

REKLAMA