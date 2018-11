Dlaczego podległa ówczesnemu premierowi Donaldowi Tuskowi administracja tak powoli i często nieumiejętnie zajmowała się aferą Amber Gold. Czy był nad tą spółką parasol ochronny? Czy to dlatego, że dla Amber Gold pracował jego syn? Między innymi takie pytania może usłyszeć szef Rady Europejskiej, jeśli pojawi się przed komisją śledczą do spraw Amber Gold. Komisja zbierze się o godzinie 10:00. Jej szefowa Małgorzata Wassermann pytana o to, czy Tusk stawi się przed komisją, powiedziała, że ani z nim ani z jego pełnomocnikiem Romanem Giertychem nie da się niczego uzgodnić. "Ważne przesłuchanie, mam nadzieję, że będzie przebiegało spokojnie" – mówiła.

