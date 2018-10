W Sejmie trwa burzliwa debata nad obywatelskim projektem ustawy, który przewiduje likwidację obowiązku szczepień ochronnych. Politycy opozycji wyrażają swoje oburzenie faktem, że projekt trafił do Sejmu, a przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości tłumaczą, że realizują swoją obietnicę wyborczą, która zakładała, że każdy projekt obywatelski będzie procedowany.

Sejm podczas obrad / Jacek Turczyk / PAP

Inicjatorem nowelizacji ustawy jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP" (NOP to niepożądany odczyn poszczepienny - PAP). Pod projektem podpisało się 121 tys. osób.

Projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi przewiduje likwidację obowiązku szczepień ochronnych, proponując wprowadzenie zasady dobrowolności. Zakłada możliwość doraźnego nakładania przez ministra zdrowia lub wojewodę obowiązku szczepień w razie zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

To, że największy klub rządzący dzisiaj w Polsce, klub PiS-u mówi wprost "jesteśmy za tym, by tę ustawę procedować dalej, żeby znieść obowiązkowe szczepienia dla naszych dzieci" to jest skandal - mówił podczas debaty były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz.

Proszę państwa, to jest projekt obywatelski, więc zgodnie z obietnicami wyborczymi będziemy go dalej procedować - ripostował Krzysztof Ostrowski z Prawa i Sprawiedliwości.

"System obowiązkowych szczepień łamie prawa człowieka"

Podczas dyskusji udzielono głosu również inicjatorom nowelizacji ustawy, którzy bardzo negatywnie wypowiadają się na temat obowiązkowych szczepień.

Zdaniem przedstawicielki wnioskodawców "obecny system obowiązkowych szczepień łamie prawa człowieka". W razie wystąpienia powikłań, o których uprzedza sam producent, rodzic zostaje pozostawiony sam sobie. Sam rehabilituje i leczy dziecko - przekonywała Socha.

Zaznaczyła, że system przymusu szczepień ochronnych w innych państwach zakwestionował Europejski Trybunał Praw Człowieka. W świetle tych orzeczeń Polska łamie prawa człowieka. Europejski Trybunał Praw Człowieka wskazywał, że przymus szczepień ochronnych, z którym nieuchronnie wiąże się możliwość wystąpienia powikłań poszczepiennych, w tym także śmierć, naruszają art. 8 europejskiej konwencji praw człowieka. Mówi on, że każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego - powiedziała Socha.

Ustawa jest groźna

Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział na spotkaniu z dziennikarzami, że stanowisko rządu wobec projektu jest negatywne. Ocenił, że "dobrowolność szczepień jest groźna dla wszystkich Polaków".

Obywatelski projekt ustawy jest kontrowersyjny. Zmiana prawa w zakresie poddawania się szczepieniom ochronnym jest radykalna, a projektodawca nie przedstawił skutków zdrowotnych tak daleko idących zmian - podkreśla w ocenie skutków przyjęcia ustawy Biuro Analiz Sejmowych.

W Polsce jest prawny obowiązek poddawania się szczepieniom ochronnym przeciwko określonym chorobom zakaźnym. Warunkiem osiągnięcia odporności w skali populacji jest co najmniej 95 proc. zaszczepionych.

(nm)