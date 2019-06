Gościem Porannej rozmowy w RMF FM jest szef MEN Dariusz Piontkowski. Z nowym gospodarzem jednego z najtrudniejszych resortów porozmawiamy o rozwiązaniu konfliktu rządu z nauczycielami, o nadchodzącej kampanii wyborczej pod znakiem strajku ZNP i problemie podwójnego rocznika w szkołach. Zapytamy też o skrócony rok szkolny i o problemy wychowawcze młodych ludzi w ostatnich latach.

Robert Mazurek, RMF FM: Nowy minister edukacji, Dariusz Piontkowski - kłaniam się w pas.

Dariusz Piontkowski: Witam serdecznie. Ja w pas nie będę, bo trochę za długi chyba jestem.

Tak, pan jest stanowczo za długi. Ile pan ma wzrostu?

1,92 m. Trochę więcej niż standard. Czasami to w życiu przeszkadza, ale czasami pomaga - zwłaszcza, jak jestem na jakichś koncertach, zbiorowiskach publicznych to trochę z wyższych pułapów patrzę na to, co się dzieje.

Gorzej mają ci z tyłu.

To prawda. W kinie czy w teatrze jest problem.

Pan ma jeszcze jakichś znajomych nauczycieli?

Tak, oczywiście. Każdy w swoim zawodzie ma sporo znajomych.

Ilu z nich głosowało na PiS?

Nie wiem, trzeba by ich pytać. Nie sprawdzam, jak moi znajomi głosują. Większość moich znajomych ma podobne poglądy jak ja.

W takim razie nie są nauczycielami, bo jak sądzę, nauczyciele tym ostatnim - nie wiem, jak to nazwać - strajkiem...

Dlaczego innych słów używać?

Bo to był cyrk, a nie strajk. Mam nadzieję, że bardzo chcieliście, żeby to przedstawienie trwało.

My tego cyrku nie organizowaliśmy. Nie my byliśmy aktorami w tym cyrku.

Mam wrażenie, że pani minister Zalewska naprawdę odgrywała tam pierwszoplanową rolę. A propos pani minister - pan już sobie też przygotował jakąś ścieżkę ewakuacji?

Nie ma powodu do żadnej ewakuacji na razie. Pani minister została wybrana na europosła.

Pytam, gdzie pan będzie uciekał przed gniewem nauczycielskim.

Ale dlaczego mam uciekać? Nie widzę żadnego powodu do ucieczki.

Zobaczymy, zobaczymy. Pani minister Zalewska jak zaczynała to też nie widziała powodów.

Ale pani minister wcale nie ucieka. To jest normalna kariera polityczna w tym wypadku.

Tak, jasne.





