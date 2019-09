„Poczekajmy na wyjaśnienie tej sprawy. Dopóki się nie zakończy oficjalne dochodzenie, to niczego nie wiemy na pewno. (…) Ja niestety jestem nieraz podmiotem, a właściwie przedmiotem grillowania przez różne tabloidy i nie tylko. (..) Ja dobrze wiem, ile w tym grillowaniu jest nadużycia, kłamstwa, przesady, nadinterpretacji. Dlatego jestem bardzo ostrożny, jak widzę, jak ktoś jest grillowany przez media” - powiedział szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański w Porannej rozmowie w RMF FM. „Są zapowiedzi, że jeszcze w październiku sprawa będzie wyjaśniona. Jestem bardzo ostrożny z ferowaniem wyroków” – stwierdził.

Wideo youtube

Robert Mazurek pytał swojego gościa o pracowników spółek skarbu państwa, którzy są związani rodzinnie z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Mam poczucie, że jeżeli coś jest nie w porządku, to należy z takiej sytuacji wyjść. Z drugiej strony, chciałem powiedzieć - ja mam dorosłe dzieci, samodzielne zawodowo, nie pracują na żadnej, państwowej posadzie - stwierdził Czabański. Mówię, żeby nie wpadać w taką przesadę, że dzieci osób, które działają w polityce, wszystko jedno jakiej orientacji, mają zablokowane drogi kariery.(...) Sama wymiana kadr w różnych spółkach skarbu państwa jest procesem naturalnym, więc nie wpadajmy też w przesadę - powiedział kandydat do Sejmu z list PiS-u.

Robert Mazurek: Czy człowiek, który nie był w stanie upilnować, komu wynajmuje własną kamienicę i nie był w stanie skontrolować, kto ją tak naprawdę i w jakim celu wynajmuje, powinien być prezesem Najwyższej Izby Kontroli?

Krzysztof Czabański: To jest typowe pytanie z tezą, ma pan od razu własną odpowiedź i zadaje pan pytanie. Poczekajmy na wyjaśnienie tej sprawy...

Zaraz, ale jednak pewne rzeczy wiemy na pewno.

Dopóki nie zakończy się oficjalne dochodzenie, niczego nie wiemy na pewno.

Wiemy na pewno, że Marian Banaś - były minister finansów, były szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz obecnie szef Najwyższej Izby Kontroli - zapominał o wpisaniu kamienicy do oświadczenia majątkowego. Ile pan ma kamienic, przepraszam?

Kamienicy niestety nie mam żadnej.

Wie pan, jak ja bym miał sześćdziesiąt, to bym sobie mógł jednej nie wpisać.

Mieszkam w kamienicy. Wie pan co, ja jestem nieraz podmiotem, a właściwie przedmiotem - mógłbym powiedzieć, grillowania przez różne tabloidy i nie tylko tabloidy, nasze media w dużym stopniu - nawet jak się nazywają tak jak poważne media - niekoniecznie unikają metod tabloidów. I ja dobrze wiem - jako właśnie ten, który poddawany jest nieraz takiemu grillowaniu - ile w tym grillowaniu jest nadużycia, kłamstwa, przesady, nadinterpretacji. Dlatego jestem bardzo ostrożny, jak widzę, jak ktokolwiek - niezależnie od jego opcji politycznej - jest grillowany przez media. Poczekajmy.

Wie pan co: są rzeczy, które widzieliśmy.

Z tego, co wiem, nie będziemy długo czekać, bo przecież są zapowiedzi, że jeszcze w październiku sprawa będzie wyjaśniona.

Ale są rzeczy, które widzieliśmy. Ja nie twierdzę, że pan prezes Banaś tę kamienicę dostał w jakiś niewłaściwy sposób, ja tego nie mówię. Ale widzieliśmy, jak krakowski kryminalista, recydywista Janusz K., ps. "Paolo", dzwoni sobie do pana Mariana Banasia, szefa Najwyższej Izby Kontroli, jak do starego kumpla. To jest, wie pan, coś, co się oczywiście nie mieści w żadnym Kodeksie karnym, ale co jest takim obciachem, że zęby bolą.

Z tego, co ja z kolei widziałem w relacji pana Banasia, to on twierdzi, że takich telefonów nie odbierał...

Nie, przyznał się w telewizji, że rozmawiał z tym panem.

...więc naprawdę cały czas apeluję, żebyśmy poczekali. Mówię: jako człowiek ciężko nieraz doświadczony przez ten sposób postępowania mediów jestem bardzo ostrożny z ferowaniem wyroków jakichkolwiek.







Wkrótce pełny tekst rozmowy.