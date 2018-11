"Szybkość nie zawsze jest pochwalana i w tych sprawach zawsze będzie przytyk" – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Zjednoczonej Prawicy Tadeusz Cymański, pytany o kolejną zmianę w ustawie o Sądzie Najwyższym. „Wykonanie wyszło jak wyszło. Jesteśmy realistami, żyjemy w realnym świecie i nie ma co tutaj udawać i ukrywać, że nasze działania są reakcją na sytuację jaka powstała. Chcemy zgody, chcemy porozumienia, nie chcemy konfliktu z Unią Europejską” – dodał. Pytany o to, co w wyniku tych wszystkich poprawek wyszło, stwierdził, że najważniejsza jest „zmiana konstrukcji Sądu Najwyższego”. „Nawet dla jednej rzeczy warto siedem razy żabę połknąć” – powiedział gość Roberta Mazurka.

Robert Mazurek, RMF FM: Dzień dobry, dzisiaj pewnie świat usłyszy o Robercie Kubicy, ale najpierw Tadeusz Cymański, kłaniam się nisko.

Tadeusz Cymański, poseł PiS: Witam serdecznie

O Robercie Kubicy świat usłyszy, bo słyszał pan, że polski kierowca F1 wraca na tor.

No słyszałem, słyszałem. Różne takie komentarze. Nie śledzę tego tak z uwagą, ale kim jest, co robi i dlaczego i jakie mamy ambicje to ok.

Pytanie jest proste, czy pan też lubi sobie depnąć?

No może nie tak jak mój przyjaciel. On szybciej jeździ niż anioł stróż. Ja mówię uważaj, bo nie zdążysz. Nie zdążysz i będzie źle. Ale szybkość jest pociągająca i nie ukrywam, że pociąga mnie to.

I co, przekracza pan prędkość?

Zdarza się, aż taki obłudny nie jestem. Ale też nie jestem piratem, ok?

Skoro mówimy o ekspresowej jeździe to porozmawiamy o ekspresowej jeździe w Sejmie. Zaimponowaliście mi jednak. Naprawdę - siódmy raz w roku zmieniać ustawę o Sądzie Najwyższym to jest coś. Moje gratulacje.

No podszyte to jest taką... to jest cały pan Robert Mazurek, pan redaktor. No przyjmuje gratulacje.

Sześć razy był pan za tym i za siódmym pan podniósł rękę, więc ma pan wprawę.

Szybkość nie zawsze jest pochwalona i tutaj zawsze w tej sprawie będzie przytyk.

Panie pośle, tak naprawdę w tej sprawie jest tylko jedno pytanie. Po co wyście w ogóle jedli tę żabę?

Może nie to, że zjedli żabę. My mieliśmy program, my go realizujemy, natomiast wykonanie wyszło tak jak wyszło. I myślę, że jesteśmy realistami, żyjemy w realnym świecie i nie ma też co udawać i ukrywać, że te nasze działania są reakcją na tę sytuację jaka powstała. Chcemy zgody, chcemy porozumienia. Nie chcemy konfliktu z Unią Europejską.