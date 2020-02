„To jest taka celebracja, ale przede wszystkim bardzo ważna mobilizacja. Nie wiem, czy Zbigniew Ziobro będzie przemawiał, nie jestem nawet ciekawski. Na pewno prezes i na pewno specjalny gość, a kto jeszcze? Nigdy się w to nie wcinam, nie przeżywam tego aż tak, natomiast chcę tam być, chcę to czuć, chcę zobaczyć się z członkami i sympatykami” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Tadeusz Cymański, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Robert Mazurek zapytał swojego gościa, dlaczego Andrzej Duda nie spełnił obietnicy z kampanii prezydenckiej z 2015 roku, kiedy zapowiadał, że złoży projekt ustawy pomagającej frankowiczom. Jest prawdą, że każdy polityk w kampanii czyni różne obietnice i zobowiązania. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek było tak, że ktoś zrobił 100, albo 120 procent obietnic - stwierdził polityk Solidarnej Polski.

Jeżeli mamy dylemat po wyborach, czy wybrać słowność, czy odpowiedzialność, to wolę tych, którzy wybierają odpowiedzialność. Zachowaj się odpowiedzialnie - zaznaczył parlamentarzysta.

Robert Mazurek, RMF FM: Dzisiaj są walentynki, czyli dzień świętego Walentego, patrona wszystkich chorych na epilepsję i im życzymy dużo zdrowia.

Tadeusz Cymański: Cyryla i Metodego też, to już nieważne, bo walentynki.

Czyli Cyryl, Metody i Walenty?

Tak jest.

Dobrze, ale skoro Walenty i popkultura każe nam teraz świętować święto zakochanych, to dwa pytania o miłości muszą paść. Pierwsze, ponieważ to pan, to jakie są najpiękniejsze pieśni o miłości, które wyśpiewywał ukochanej Tadeusz Szymański.

Śpiewałem, żona moja też śpiewa. Lubimy pośpiewać sobie tak prywatnie. Ze wszystkich pieśni, piosenek jedną bym tu wymienił. Zaskoczył mnie pan. Nie jestem takim wielkim znawcą. Natomiast myślę, że jest przepiękna piosenka, genialny tekst Agnieszki Osieckiej, jeszcze w wykonaniu Teresy Tutinas, stara pieśń, z dawnych lat jeszcze: "Na całych jeziorach Ty". Jeśli pan by mógł, nawet kosztem tej audycji puścić. Jest tak piękna.

Nic, ale absolutnie nic nie jest ważniejsze niż Tadeusz Cymański. W części internetowej pan to może zanuci i zaśpiewa.

To jest trudne, nie ośmieliłbym się. Ale państwo zanotujcie: Teresa Tutinas "Na całych jeziorach Ty". To jest mój upominek dla słuchaczek RMF-u. Naprawdę, cudowne.

Dobrze, z dedykacją od Tadeusza Cymańskiego. Jak się pan zakochuje?



Teraz już rzadziej. W ogóle, przepraszam, tak mi się powiedziało. Natomiast, jak byłem młodzieńcem - to szybko i łatwo, i bezwiednie też. Zawsze się zastanawiałem, jak to jest..

Jak to jest, że już jestem mężem?

Tak, ale też to jest bardzo dziwne. To są tajemnice jakieś wielkie, jak to jest, że nagle się czujemy we władzy drugiego człowieka.

Jak pan żonę poznał?

To długa historia, ale bardzo ciekawa. Może znajdziemy kiedyś czas.

Ale tak w skrócie, jak pan żonę poznał, gdzie ją pan zobaczył?

Ktoś mi powiedział ze znajomych, przypadek, wyjątkowa historia. Kiedyś byłem pracownikiem BGŻ-u, poszedłem do muzeum malborskiego, nie wiem, czy mogę - przepraszam Basiu, że o tym mówię, bo to jest osobiste bardzo, ale ciekawe. Tam wpadła mi w oko pewna dziewczyna, wróciłem do banku i mówię, że ładne dziewczyny są w tym muzeum. Ktoś pyta "a jak wyglądała"? Opisałem ją , mówi: "słuchaj, to jest Basia Zalewska" - panieńskie nazwisko i to sobie zanotowałem. Nie biegałem za nią następnego dnia, ale przyszedł taki przypadek właśnie niezwykły, że przyszły matury i muszę się przyznać tutaj publicznie - poproszono mnie, żebym pisał ściągi z matematyki.

O nie, to koniec. Ziobro pana wyrzuci z partii.

Koniec świata, ale nie powiem, czy się zgodziłem czy nie. Miałem pójść do pewnej pani profesor i z nią omówić, w jaki sposób miałbym to czynić. To jest tyle lat, że już przedawnienie, nawet Ziobro mnie nie będzie ścigał. Podwójne przedawnienie, bo prawie 40 lat temu. Wchodząc do bloku, do tej pani profesor już nie żyjącej, szukam jej nazwiska, patrzę, a na drugiej stronie pisze "Zalewscy". Może to tu, a może ona jest w domu. Zapukałem i ta sama dziewczyna się pokazała.

Pan do obcej dziewczyny puka do domu?

Tak.

Był pan niezłym świrem, przepraszam. I co?

Ale wie pan, w końcu przecież w twarz mi nie da. Pytam, czy tu mieszka pani taka i taka, a ona mówi, ale przecież mieszka naprzeciwko i się uśmiechnąłem, i to był już początek.

Jak do państwa do domu zapuka Tadeusz Cymański, to proszę się nie zdziwić.

Przypadek pseudonim do świętego. W naszym życiu tyle mamy naszych dziejów na takich detalach, na muśnięciach.

Wybiera się pan na film Zenek z żoną?

Być może. Teraz mam tak intensywny program, ale może mi się uda.

A na konwencję Prawa i Sprawiedliwości oraz Andrzeja Dudy jutro się pan wybiera?

No tak, zostaje tutaj w Warszawie i jutro idziemy. To jest taka celebracja pewna, ale przede wszystkim bardzo ważna mobilizacja.





