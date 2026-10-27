Cristiano Ronaldo wróci do gry w kadrze? Droga otwarta

RMF24

Cristiano Ronaldo znalazł się w szerokiej kadrze reprezentacji Portugalii na nadchodzące mecze Ligi Narodów. Jak potwierdził w rozmowie z agencją AFP przedstawiciel tamtejszej federacji, otwiera to drogę słynnemu piłkarzowi do powrotu po konflikcie z selekcjonerem Jorge Jesusem. 14 listopada Portugalczycy zagrają u siebie z Danią.

Informacja o tym, że Ronaldo znalazł się w szerokiej kadrze - podana wcześniej przez lokalne media i potwierdzona przez rzecznika związku - pojawiła się przed ogłoszeniem ostatecznego składu, co ma nastąpić 6 listopada.

Spotkanie z Danią w ramach Ligi Narodów odbędzie się 14 listopada w Bradze. Trzy dni później kadrę Portugalii czeka wyjazd do Walii na ostatnie spotkanie fazy grupowej LN.

30 dni zawieszenia

W zeszłym tygodniu federacja poinformowała o nałożeniu na Ronaldo 30-dniowego zawieszenia w związku z opuszczeniem przez niego zgrupowania kadry 30 września. Ponieważ kara ma charakter wsteczny – liczony od dnia wyjazdu ze zgrupowania – nie stanowi przeszkody w powrocie pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki w przyszłym miesiącu.

Dlaczego ukarano Cristiano Ronaldo?

Ronaldo opuścił zgrupowanie kadry po tym, jak nie wszedł na boisko 27 września w wygranym 2:1 meczu z Norwegią w Oslo i dowiedział się, że nie znajdzie się w wyjściowym składzie na wyjazdowe spotkanie z Danią. Później wydał oświadczenie, tłumacząc swoją postawę rzekomym brakiem lojalności ze strony trenera Jesusa.

Broniący tytułu Portugalczycy wygrali bez swojego lidera 4:2 w Kopenhadze, a następnie ponownie pokonali Norwegię 2:1, tym razem u siebie. Zgromadzili komplet punktów po czterech kolejkach w grupie A4 i zapewnili sobie miejsce w ćwierćfinale Ligi Narodów.

Cristiano Ronaldo doczekał się kary. Jest decyzja portugalskiej federacji 30 dni zawieszenia i grzywna w wysokości... 255 euro - Cristiano Ronaldo został ukarany przez portugalski związek piłkarski (FPF) za opuszczenie zgrupowania reprezentacji z powodu nieporozumień z trenerem Jorge Jesusem.

Rekordzista światowego futbolu

Do tej pory Ronaldo 234 razy wystąpił w zespole narodowym i zdobył 146 bramek, co w obu statystykach czyni go rekordzistą, nie tylko portugalskiego, ale i światowego futbolu.

W reprezentacji zadebiutował w 2003 roku, a największym sukcesem było zdobycie w 2016 roku mistrzostwa Europy. Jednak w ostatnich latach coraz częściej pojawiały się opinie, że gra w kadrze raczej dzięki swoim zasługom, a nie obecnej formie.