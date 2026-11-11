Cracovia ma nowego trenera. To legenda Legii Warszawa

47-letni Aleksandar Vuković zastąpił na tym stanowisku Bartosza Grzelaka, który został zwolniony w niedzielę, po porażce 1:2 w derbach Krakowa z Wisłą. Serb będzie trzecim trenerem pracującym w tym roku w Cracovii - po Grzelaku i Luce Elsnerze.
Mistrzostwa Polski z Legią
Jako piłkarz Vuković rozegrał 242 mecze w ekstraklasie, reprezentując barwy Legii Warszawa i Korony Kielce. Z warszawskim klubem dwukrotnie zdobył mistrzostwo kraju i raz Puchar Polski.
Karierę trenerską rozpoczął w sztabach szkoleniowych Korony i Legii. W kwietniu 2019 roku został pierwszym szkoleniowcem warszawskiego zespołu, a w następnym sezonie doprowadził go do mistrzostwa Polski.
Do Legii wrócił po roku, skutecznie podejmując się misji utrzymania zespołu w ekstraklasie. W październiku 2022 roku został trenerem Piasta Gliwice, gdzie pracował przez blisko trzy lata, zajmując z drużyną najpierw piąte, a następnie dwukrotnie 10. miejsce.
Zwolniony z Widzewa
Ostatnio prowadził Widzew Łódź. Pracę w tym klubie rozpoczął 5 marca tego roku, wykonał zadanie, jakim było utrzymanie zespołu w ekstraklasie, ale po rozczarowującym starcie sezonu został zwolniony 10 września.
Utrzymać Cracovię w ekstraklasie
W Cracovii postawione przed nim zadanie będzie podobne - utrzymanie w ekstraklasie. Obecnie krakowski zespół zajmuje 14. miejsce w tabeli z dorobkiem 12 punktów. Tyle samo ma znajdujący się w strefie spadkowej Raków Częstochowa.
W swoim pierwszym meczu Vuković poprowadzi „Pasy” przeciwko Jagiellonii Białystok 21 listopada.