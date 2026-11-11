Cracovia ma nowego trenera. To legenda Legii Warszawa

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Aleksandar Vuković został nowym trenerem piłkarzy Cracovii. Serb podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Najważniejsze zadanie? Utrzymanie „Pasów” w ekstraklasie.

47-letni Aleksandar Vuković zastąpił na tym stanowisku Bartosza Grzelaka, który został zwolniony w niedzielę, po porażce 1:2 w derbach Krakowa z Wisłą. Serb będzie trzecim trenerem pracującym w tym roku w Cracovii - po Grzelaku i Luce Elsnerze.

Mistrzostwa Polski z Legią

Jako piłkarz Vuković rozegrał 242 mecze w ekstraklasie, reprezentując barwy Legii Warszawa i Korony Kielce. Z warszawskim klubem dwukrotnie zdobył mistrzostwo kraju i raz Puchar Polski.

Karierę trenerską rozpoczął w sztabach szkoleniowych Korony i Legii. W kwietniu 2019 roku został pierwszym szkoleniowcem warszawskiego zespołu, a w następnym sezonie doprowadził go do mistrzostwa Polski.

Do Legii wrócił po roku, skutecznie podejmując się misji utrzymania zespołu w ekstraklasie. W październiku 2022 roku został trenerem Piasta Gliwice, gdzie pracował przez blisko trzy lata, zajmując z drużyną najpierw piąte, a następnie dwukrotnie 10. miejsce.

Zwolniony z Widzewa

Ostatnio prowadził Widzew Łódź. Pracę w tym klubie rozpoczął 5 marca tego roku, wykonał zadanie, jakim było utrzymanie zespołu w ekstraklasie, ale po rozczarowującym starcie sezonu został zwolniony 10 września.

Utrzymać Cracovię w ekstraklasie

W Cracovii postawione przed nim zadanie będzie podobne - utrzymanie w ekstraklasie. Obecnie krakowski zespół zajmuje 14. miejsce w tabeli z dorobkiem 12 punktów. Tyle samo ma znajdujący się w strefie spadkowej Raków Częstochowa.

W swoim pierwszym meczu Vuković poprowadzi „Pasy” przeciwko Jagiellonii Białystok 21 listopada.