Duże doświadczenie polityczne zdecydowało o powołaniu Elżbiety Witek na stanowisko szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – uważa senator PiS Aleksander Bobko. "Żyjemy w świecie, w którym doświadczony polityk jest w stanie kierować prawie każdym resortem. To nie jest tylko polski ewenement" – powiedział gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM i przywołał przykład byłego kanclerza Niemiec Helmuta Kohla, który – podobnie jak Elżbieta Witek - z wykształcenia był historykiem. "Elżbieta Witek wizerunkowo dla rządu będzie ciekawym ministrem, szczególnie w zderzeniu ze służbami mundurowymi. Z drugiej strony jest to sygnał do struktur partii: „Jesteś pracowitym, lojalnym naszym członkiem – zostaniesz nagrodzony” – uważa z kolei Grzegorz Napieralski. Nasz gość zwrócił uwagę, że wśród nowo powołanej kadry nie ma ludzi młodych. "Jarosław Kaczyński bardzo się bał, by ktoś taki jak Misiewicz mu nie wyskoczył"– stwierdził.

Uroczystości przed Pomnikiem Poległych Stoczniowców na Placu Solidarności w Gdańsku w ramach obchodów 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r. / Jan Dzban / PAP





Wideo youtube

Marcin Zaborski, RMF FM: Rekonstrukcja rządu stała się faktem. No to porozmawiajmy o faktach tylko. Panie senatorze, jakie doświadczenie Elżbiety Witek sprawiło, że została szefową MSWiA?



Aleksander Bobko: Myślę, że duże doświadczenie polityczne. Żyjemy w takim świecie, gdzie doświadczony polityk, to może zabrzmi dziwnie, ale takie są fakty właśnie, może kierować...



Bardzo pojemna kategoria - doświadczenie polityczne. Z wykształcenia historyczka, z zawodu nauczycielka, w tej kadencji Sejmu nie zajmowała się sprawami resortu, pracowała w sejmowej komisji regulaminowej spraw poselskich i immunitetowych.



A.B.: No doświadczony polityk w dzisiejszym świecie politycznym jest w stanie kierować w zasadzie prawie każdym resortem. I to nie jest tylko polski ewenement. To także jest widoczne w świecie, a historycy... Historykiem był kanclerz Helmut Kohl. Można byłoby dalej wyliczać.



Tylko pani minister wchodzi do resortu i mówi dziś na dzień dobry: to jest resort zupełnie dla mnie nowy. Też niespodzianka, dlatego przede wszystkim będę się na początku bardzo intensywnie tego resortu uczyć. Kilka miesięcy to jest czas dobry na naukę resortu do wyborów?



A.B.: Kto by nie wszedł, chyba że wszedłby zastępca ministra, to wtedy byłby w tych sprawach, ale pewnie musiałby się także uczyć innych elementów, bo wiceminister odpowiada tylko na dany zakres w danym ministerstwie...

Wkrótce cała treść rozmowy