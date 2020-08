Wkrótce poznamy laureata Grand Prix Kraków International Green Film Festival. Ceremonia rozdania nagród odbywa się w Miasteczku Festiwalowym na Bulwarach Wiślanych.

Wideo youtube

Kto dostanie główne wyróżnienie trzeciej edycji festiwalu? Przekonamy się już wkrótce. W ubiegłym roku główny laur trafił do filmu "Welcome to Sodome" o wysypisku śmieci w Ghanie. Obraz opowiada historię dzieci i dorosłych, którzy żyją z odzyskiwania surowców z setek tysięcy ton odpadów elektronicznych z Zachodu. Niektórzy z nich zbierają pieniądze na podróż do Europy.



W tym roku do konkursu głównego zakwalifikowano 53 produkcje. Dodatkowo zaprezentowanych zostało blisko 20 filmów w formie pokazów specjalnych.



W konkursie są m.in. filmy, które w ciągu ostatniego roku zdobyły nagrody na największych światowych festiwalach, jak np. "Kraina Miodu" - laureat 1. nagrody na festiwalu Sundance i zdobywca podwójnej nominacji do Oscara. Jest to opowieść o 50-letniej Hatidze, która mieszka z chorą matką w opustoszałej macedońskiej wiosce. Hoduje pszczoły i jest ostatnią z linii niezależnych pszczelarzy.

Wideo youtube

Widzowie mieli też okazje oglądać podczas festiwalu takie wybitne produkcje jak: "Antropocen. Epoka Człowieka", "Zatoka Cieni" czy "Prawdziwe Oblicze Transportu Zwierząt".

W niedzielę - w ostatnim dniu festiwalu - odbęda się projekcje filmowe nagrodzonych podczas ceremonii filmów.





Tematem siódmego dnia festiwalu były "katastrofy ekologiczne". Widzowie mogli obejrzeć obrazy z całego świata, ukazujące problemy oraz zagrożenia dla środowiska naturalnego - m.in. film "Dom SOS dla Ziemi", którego twórcy zabierają w podróż przez wszystkie kontynenty, zwracając uwagę na największe zagrożenia dla środowiska naturalnego. Wśród innych propozycji znalazł się film "Sceny z wyschniętego miasta", pokazujący historię z Kapsztadu, gdzie w związku z niedoborem wody ogłoszono "Dzień zero". W repertuarze znalazł się też film "Można Panikować", opowiadający historię profesora, który zajmuje się zjawiskami prowadzącymi do zmian klimatycznych i alarmuje o nadchodzącym zagrożeniu.





Tydzień dla ekologii

3. edycja Kraków Green Film Festival wystartował w zeszłą niedzielę. Festiwal filmów ekologicznych odbywa się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, jednak jeżeli ktoś z powodu obaw nie przyjdzie na plenerowe pokazy - będzie mógł zobaczyć w tym roku filmy na darmowym serwisie VOD!

Jak przekonują organizatorzy - mimo pandemii koronawirusa, problemy związane z klimatem nadal są bardzo aktualne. Dlatego, jak co roku, głównym zadaniem festiwalu jest promowaniem proekologicznych postaw i idei zrównoważonego rozwoju.