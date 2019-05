„Wierzyłem i wierzę, że uda się w Polsce uruchomić młodych ludzi, żeby oni zechcieli być w polityce, żeby zechcieli swoją obecność zaznaczyć. Ilość głosujących młodych wciąż jest na bardzo niskim poziomie, to jest w ogóle problem polskiej polityki, dlatego, że jeżeli ktoś nam jest w stanie obiecać, że zarobi nam na emerytury, to tylko młodzi ludzie. Jeżeli ktoś jest w stanie podjąć wyzwanie i zbudować nowoczesną gospodarkę XXI wieku, to tylko młodzi ludzie. Jeżeli oni trzymają się z boku od polityki, to źle wróży” - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Zbigniew Bujak, opozycjonista w czasach PRL i były kandydat Wiosny w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Zbigniew Bujak / Leszek Szymański / PAP

Marcin Zaborski, RMF FM: Dlaczego Polacy nie pokochali Roberta Biedronia tak, jak on sam by tego chciał?

Zbigniew Bujak: Wie pan, zrobiliśmy nasz program minimum i to jest to, od czego Wiosna startuje. Z tego punktu widzenia nie jest to zły wynik.

Ale dlaczego wyszło tylko minimum?

Dlaczego wyszło tylko minimum? To jest w większej mierze i moje zmartwienie, dlatego że ja wierzyłem - i nadal zresztą wierzę - że uda się w Polsce uruchomić młodych ludzi. Żeby zechcieli być w polityce, żeby zechcieli tę swoją obecność zaznaczyć...

I Robertowi Biedroniowi, i wam razem, nie udało się porwać młodych ze sobą?

Tak, ilość głosujących młodych jest wciąż na bardzo niskim poziomie. To oczywiście nie tylko nasz problem, to jest w ogóle problem Polski, problem polskiej polityki. A to dlatego, że jeżeli ktoś nam jest dzisiaj w stanie obiecać, że nam zarobi na emerytury, to tylko ci młodzi ludzie. Jeżeli ktoś jest w stanie podjąć wyzwanie i zbudować nowoczesną gospodarkę XXI wieku, to tylko młodzi ludzie. I jeżeli oni trzymają się z boku polityki, to źle wróży.

Robert Biedroń liczył na kilkanaście procent poparcia. Mówił, że będzie dwucyfrowy wynik i stwierdził jeszcze, że dużym sukcesem byłoby zdobycie 10 miejsc w europarlamencie.

Lider musi być optymistą, bo jakby nie był optymistą, to byśmy dla niego nie pracowali.

Ale on wciąż jest optymistą. Widział pan jak się cieszył w niedzielny wieczór z tego 6-procentowego poparcia, które daje 3 mandaty? On mówił: "Wygraliśmy, zrobiliśmy to, daliśmy radę". I ciągle powtarza, że Wiosna osiągnęła wielki sukces i zdobyła wielki mandat zaufania.

Wie pan, ma nie tylko obowiązek, ale i prawo tak mówić, dlatego że...

Ale pan też tak powie? Pan tez krzyczał razem z nim "wygraliśmy"?

Nie. Ja powiedziałem: zrealizowaliśmy plan minimum i to jest w związku z tym dobry punkt startu. Wiemy już o swoich słabościach, wiemy co i jak robić dalej. Natomiast, dlaczego mówię, że to jest jednak wciąż sukces? Dlatego, że dysproporcja jeśli chodzi o środki, jakimi dysponowaliśmy, jest po prostu gigantyczna. Ja nie wiem czy inne te główne sztaby miały tysiąc razy więcej czy 10 tysięcy razy więcej środków. Ja w ostatnim okresie kampanii na pytanie, czy Wiosna ujawni... Ja ujawnię, proszę bardzo: w naszym regionie 22 tysiące złotych.