"Druga formacja nie jest formacją wygraną. Pomimo 38 proc. i dobrego wyniku, w stosunku do tego, co było kilka miesięcy temu, to musimy jednak wiele poprawić, by być tym ugrupowaniem na pierwszym miejscu" - tak o wyniku Koalicji Europejskiej w wyborach do europarlamentu mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka. "W najbliższym czasie będziemy analizować, gdzie ta porażka była bardziej widoczna, gdzie udało nam się wygrać" - powiedział.

