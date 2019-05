"Każdemu mojemu następcy będę życzył powodzenia i będę trzymał za niego kciuki" - stwierdził w RMF FM minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Nie chciał potwierdzić informacji, że Elżbieta Witek będzie jego następczynią w MSWiA. "Jest politykiem niezwykle doświadczonym, kompetentnym. Czy zostanie ministrem? To jest decyzja pana premiera Mateusza Morawieckiego. Nie mam takiej wiedzy" - dodał.

Trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie - twarzą tej kampanii, strategiem tej kampanii był Jarosław Kaczyński. On postawił na czele szefa sztabu Tomka Porębę, Krzysztof Sobolewski - odpowiedzialny za struktury nasz pełnomocnik wyborczy - poprowadzili tę kampanię wbrew wielu głosom, które padały, że Jarosław Kaczyński powinien być schowany, powinien siedzieć na Nowogrodzkiej - mówił w RMF FM Joachim Brudziński. W dużych miastach mamy kawał roboty jeszcze do zrobienia przed wyborami jesiennymi. Będziemy tę pracę wykonywać. Pokora i ciężka praca - to dało nam zwycięstwo - ocenił.





Wideo youtube

Wkrótce pełny tekst rozmowy