„Mam 12-letnie doświadczenie w permanentnej kampanii wyborczej. Moje wyniki wyborcze - weryfikowanie przez wyborców, co jest świętością w polityce – z kampanii na kampanię były coraz lepsze (…). Ja mam spojrzenie nie tylko warszawskie, bo mieszkam od lat w Warszawie, ale też spojrzenie pozawarszawskie. W moim powiecie Koalicja Europejska uzyskała jeden z najlepszych wyników w Polsce, a w moim mieście rodzinnym najlepszy wynik w woj. kujawsko-pomorskim. Uważam, że wiemy w czym był problem w poprzedniej kadencji, z pokorą podchodzę do tego, bo wiem, że można było zrobić więcej” – powiedział w Rozmowie w samo południe w RMF FM Krzysztof Brejza.

Gościem Rozmowy w samo południe będzie Krzysztof Brejza / Tomasz Gzell / PAP

Szef sztabu wyborczego Platformy Obywatelskiej pytany o to, jaki jest jego pomysł na kampanię wyborczą, odpowiedział: Wyostrzenie słuchu społecznego. Platforma musi wrócić do źródeł (...). Wiemy, co zrobić. Musimy spiąć wszystkie zasoby, które mamy. Zasoby wspaniałych ludzi, ludzi dobrej woli, ludzi od Warszawy po poszczególne sołectwa i uruchomić całą energię, którą posiada Koalicja Europejska - stwierdził poseł.