Na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata i 20 tys. grzywny sąd w Zakopanem skazał Pawła D. za niedopilnowanie stanu bramy drewnianej, która przed rokiem zawaliła się na dwoje turystów w Białce Tatrzańskiej. W wypadku zginęła 70-letnia babcia i jej 7-letni wnuczek. Obie strony oświadczyły, że nie będą odwoływały się od tego wyroku.

Drewniana konstrukcja przygniotła dwie osoby / Grzegorz Momot / PAP/EPA

Przed Sądem Rejonowym w Zakopanem we wtorek rozpoczął się i zakończył proces członka zarządu narciarsko-hotelarskiej spółki "Bania" z Białki Tatrzańskiej. Paweł D. był oskarżony o zaniechania utrzymania w odpowiednim stanie drewnianej konstrukcji, co skutkowało jej zawaleniem się na siedmiolatka i jego babcię. Oboje zginęli.





Sąd na wniosek obrońcy oskarżonego wyłączył jawność przebiegu procesu z uwagi na ważny interes pokrzywdzonych i oskarżonego. W sądowej sali byli obecni zarówno rodzice zmarłego dziecka, jak i oskarżony.

W trakcie przesłuchań podczas śledztwa Paweł D. nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i złożył wyjaśnienia.



Sąd skazał go na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata i 20 tys. grzywny.





Tragedia w Białce Tatrzańskiej

Do tragicznego wypadku doszło 12 marca przy popularnej stacji narciarskiej w Białce Tatrzańskiej. Wówczas runęła masywna drewniana brama witająca turystów w kompleksie turystycznym "Bania" przygniatając dwie osoby. Kobieta zmarła na miejscu, a chłopiec w bardzo ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować.



Na etapie śledztwa Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zakopanem ustalił, że konstrukcja była postawiona nielegalnie, bez wymaganych zezwoleń. Inspektorzy stwierdzili też, że drewniane słupy, podtrzymujące zwieńczenie "witacza", były zbutwiałe. Początkowo nikt nie chciał się przyznać do wzniesienia feralnej konstrukcji. Stała ona bowiem na działkach dwóch właścicieli, ale wzniósł ją i dozorował kto inny.



Śledczy ustalili, że to właśnie Paweł D. był osobą odpowiedzialną za utrzymanie w należytym stanie technicznym zawalonej drewnianej konstrukcji.