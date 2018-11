Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM jest Borys Budka. Wiceszefa Platformy Obywatelskiej pytamy o polityczną woltę Prawa i Sprawiedliwości – wczoraj w ekspresowym tempie Sejm zmienił przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym, które m.in. mają oficjalnie przywrócić prof. Małgorzatę Gersdorf na stanowisko I Prezes Sądu Najwyższego. Opozycja głosowała przeciw temu rozwiązaniu – dlaczego? Zapytamy o to byłego ministra sprawiedliwości w rządzie PO-PSL. W rozmowie nie zabraknie też tematu problemów Koalicji Obywatelskiej w samorządach - większość w sejmiku śląskim zyskało PiS kosztem KO, SLD i PSL. Stało się to za sprawą radnego Wojciecha Kałuży. Jak zareagują władze Platformy, które oskarżają swojego - do niedawna - współpracownika o korupcję polityczną?

REKLAMA