Marcin Zaborski, RMF FM: "Nic jeszcze nie jest stracone, nie kwękać, nie jęczeć, nie szukać winnych, a przede wszystkim - nie dzielić się". Tak pan pisze w internecie. No to kto jęczy i kto kwęka?

Marek Borowski: Dochodzą takie głosy z różnych partii tworzących koalicję, że nie udało się, że nie poszło. Zaczyna się szukanie innych, rozliczanie. Niektórzy mówią, żeby wymienić liderów. PSL się zastanawia - być albo nie być, oto jest pytanie.

A pan radzi opozycji tak: "zabrać się wreszcie za program dla Polski łączący partie opozycyjne, bo jego brak zaciążył na wyniku wyborów". Przez wiele tygodni przychodzili tutaj politycy Koalicji Europejskiej i mówili: "Mamy świetny program". A pan jednym ruchem w internecie obnaża i mówi: król jest nagi, nie było żadnego programu, dlatego przegrała Koalicja Europejska.

Nie powiedziałem, że dlatego, ale na pewno brak programu ciąży na wyniku wyborczym. Można dyskutować, można wymieniać dziesiątki przyczyn dlaczego ta różnica między PiS-em a Koalicją Europejską była tak znacząca - 7 punktów procentowych. I tu oczywiście słyszymy o tym, że a to wystąpienie Leszka Jażdżewskiego przed Tuskiem, a to demonstracja LGBT w Gdańsku, a to Trzaskowski, który podpisał taką deklarację i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest nieudokumentowane, tego nie wiadomo. Natomiast są dwie rzeczy, które - niezależnie od tego, czy jest porażka wyborcza, czy jest sukces wyborczy - powinny być, gdy się przystępuje do wyborów. Jedna rzecz to jest program - on może być nieduży, on może być hasłowy, on może mieć pięć punktów, ale musi być. Druga rzecz to jest aktywność w samej kampanii, tzn. chodzenie między ludzi po prostu.

Ale być może jest tak, że w przypadku Koalicji Europejskiej - gdzie jest tak wiele partii - nie da się stworzyć, który je naprawdę połączy, bo w wielu miejscach są to absolutnie sprzeczne wizje Polski.

Da się, absolutnie się da. Dlatego, że jest takie potoczne rozumienie, że program to np. polega na tym, że musi tam być określenie stosunku do - powiedzmy sobie - związków partnerskich. Albo stosunek do aborcji. Otóż nie. To są kwestie światopoglądowe. Przecież w takich sprawach nawet w jednej partii przy głosowaniu nie ma dyscypliny.

Ale tutaj np. stosunek do podatków jest czymś, co różni te poszczególne partie tworzące Koalicję Europejską.

Akurat tego nie zauważyłem, powiem szczerze.