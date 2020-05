"Jest to rzecz interesująca, natomiast trochę mi to pachnie komunizmem. Jest popyt i podaż" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Zbigniew Boniek - Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej - pytany o dyskutowany w Niemczech pomysł wprowadzenia limitu płac dla piłkarzy. "Cristiano Ronaldo zarabia 33 miliony rocznie - uważam, że to jest za dużo, wbrew zasadom czegokolwiek. Ale jeżeli ktoś mu chce płacić, to niech płaci" - dodał.

