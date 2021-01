Małopolska, Śląsk oraz Dolny Śląsk. Czwartkowy poranek, w wielu miejscach Polski, powitał kierowców trudnymi warunkami na drogach. Jest biało i ślisko - informujecie na Gorącą Linię RMF FM.

Zaśnieżona droga w miejscowości Nowa Wieś, po nocnych opadach śniegu w woj. warmińsko-mazurskim / Tomasz Waszczuk / PAP

Błoto pośniegowe utrudnia jazdę na obszarze województwa dolnośląskiego w zachodniej części, oraz na trasie krajowej numer 8 oraz 33 w rejonie Kłodzka. W Świętokrzyskiem problemy z przejazdem m.in. na S7 odc. Wodzisław - Skarżysko-Kamienna, DK 78 odc. Chmielnik do granic województwa, oraz na DK 73 odc. Chmielnik - Kielce.



W Małopolsce trzeba uważać głównie na zachodzie województwa oraz na południu.



Pług odśnieżający na autostradzie w Knurowie / Andrzej Grygiel / PAP

Intensywne opady śniegu w Jastrzębiu-Zdroju / Andrzej Grygiel / PAP

Co czeka nas w pogodzie?

W czwartek śnieg i śnieg z deszczem możliwy niemal w całej Polsce. Nadchodzący weekend będzie mroźny. Temperatury spadną nawet do -20 st. C.



Od czwartku śniegu będzie coraz więcej.



Intensywnych opadów powinni spodziewać mieszkańcy południowo-zachodniej części kraju. W województwach: lubuskim, dolnośląskim, opolskim i śląskie oraz częściowo w małopolskim spodziewany jest przyrost pokrywy śnieżnej od 15 do 25 cm, a w wyższych partiach gór nawet do 30 cm.



Dodatkowo w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim wysoko w górach powieje do 120 km/h. W niższych partiach prędkość wiatru osiągnie ok. 65 km/h.



To będzie powodowało zamiecie śnieżne. Z kolei w zachodniej, północnej, centralnej i południowo-zachodniej części kraju ślisko będzie na drogach i chodnikach. Uważać muszą więc zarówno piesi, jak i kierowcy - mówi synoptyk Grzegorz Walijewski.



W nocy z czwartku na piątek wkroczy chłód ze wschodu. Temperatura minimalna od -15 st. na Suwalszczyźnie i Podlasiu, -14 st. w dolinach karpackich, -7 st. w centrum, -2 st na północnym zachodzie oraz 1 st. lokalnie na wybrzeżu. Miejscami przelotne opady śniegu, a na zachodnim Wybrzeżu deszczu ze śniegiem - informuje synoptyk IMGW.





W piątek zachmurzenie ma być przeważnie duże, w związku z czym mogą pojawić się przelotne opady śniegu. W województwie pomorskim i na terenach podgórskich spodziewany jest przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Termometry maksymalnie wskażą od -12 st. na Suwalszczyźnie i Podhalu, -4 st. w centrum i 1 st. na Pomorzu Zachodnim.



Od czwartku do piątku wiatr wysoko w górach osiągnie w porywach do 80 km/h.



Z piątku na sobotę temperatury spadną do -19 st. na wschodzie i w dolinach karpackich, -6 st. w centrum i ok. -2 st. na Pomorzu, nad samym morzem ok. 0 st.



W sobotę i niedzielę maksymalna temperatura osiągnie od -11 st. na Suwalszczyźnie do -5, -3 st. w centrum, a 0 st. na Pomorzu.



Noc z niedzieli na poniedziałek na wschodzie i północnym wschodzie oraz w górach mroźna - temperatury od -20 do -17 st.



W poniedziałek nadejdzie ocieplenie - na Suwalszczyźnie -9 st., w Karpatach -8 st., a w centrum -1 st. Nad morzem 3 st. powyżej zera.