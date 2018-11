„Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Poprawiliśmy nasz wynik wyborczy” - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM była premier Beata Szydło. „Oczywiście to nie jest tak, że możemy powiedzieć, że wszystko się udało, bo pewnie te oczekiwania, jeśli chodzi o duże miasta, były być może większe. Natomiast bądźmy realistami - to nigdy nie był dla nas łatwy teren” – dodała wiceprezes Rady Ministrów w rozmowie z Robertem Mazurkiem.

Robert Mazurek, RMF FM: Pani premier, to zacznijmy od tego, dwa proste pytania: Tak lub nie. PiS wygrał wybory samorządowe?

Beata Szydło, wiceprezes Rady Ministrów: Tak, wygrał.

A Mateusz Morawiecki jest fantastycznym premierem?

Jest bardzo dobrym premierem.

To skoro mamy to za sobą, to teraz porozmawiajmy poważnie. Premier Morawiecki, kiedy 11 miesięcy temu zostawał premierem, to miał dwa zadania, tak przynajmniej to przedstawiano. Primo: zgasić konflikt z Brukselą i przynieść w wianie wielkie miasta. Jak mu się to udało?

Premier Morawiecki przede wszystkim kontynuuje program, który został przyjęty przez Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku, pokazany Polakom jako ten program, który będziemy realizować. On jest cały czas realizowany. Natomiast jeżeli chodzi o wybory, panie redaktorze, już sobie powiedzieliśmy na wstępie, Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Poprawiliśmy nasz wynik wyborczy. Oczywiście to nie jest też tak, że można powiedzieć, że wszystko się udało tak jak zaplanowaliśmy, bo pewnie te oczekiwania, jeżeli chodzi o duże miasta, były być może większe, natomiast bądźmy też realistami.

To bądźmy realistami.

To nigdy nie był dla nas łatwy teren.

