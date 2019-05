​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM jest były minister zdrowia w rządzie PO-PSL Bartosz Arłukowicz. Polityka czeka teraz nowa kariera - w niedzielę został wybrany na europosła z ramienia Koalicji Europejskiej. Jak widzi swoją przyszłość?

Wideo youtube

Robert Mazurek: Czy pan pogratuluje zwycięzcom, bo jakoś nikt nie chce pogratulować PiS-owi? Donald Tusk się wczoraj nie zdobył na złożenie takich gratulacji.

Bartosz Arłukowicz: Ja gratulowałem regionalnie Joachimowi Brudzińskiemu, bo uważam, że też zdobył dobry wynik. Toczyliśmy ciężki bój. To był twardy bój twardych facetów na ubitej ziemi. Walczyliśmy o głosy. Joachim jest też twardym politykiem. Szedł przez tę kampanię mocno, więc rywalizacja była. Za to mu też dziękuję. Ona nie zawsze była też czysta, ale ok, zapominamy o tym. Gratuluję.

Zwycięzcom, pytam tak w ogóle PiS-owi, który wygrywa w Polsce.

Ja nie mam z tym problemu. Wygrali - szacun. Następnym razem przegrają.

Pan wygrał i to trzeba powiedzieć - moje gratulacje - 240 tysięcy. Przeskoczył pan pierwszego na swojej liście europosła wieloletniego Liberadzkiego, który ma niespełna 100 tysięcy. Ponad dwa razy więcej głosów - naprawdę szacun. Jest pan prawie tak dobry jak Patryk Jaki.

Bardzo dziękuję mieszkańcom Zachodniopomorskiego i Lubuskiego za zaufanie. To jest wynik wieloletniej pracy w regionie, bo oprócz tego, że jestem politykiem krajowym, pracuję w Sejmie, to jednak starałem się przez lata te być bardzo w regionie.

Panie pośle, to może były fatalnie ułożone te listy? Niech pan zwróci uwagę, że pan dostaje z drugiego miejsca więcej niż Włodzimierz Cimoszewicz "jedynka" w Warszawie.

Wkrótce pełen zapis rozmowy.