Awaryjne lądowanie myśliwca MiG-29 na terenie Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Pilot trafił do szpitala.

Myśliwiec MiG-29, zdj. ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Do zdarzenia doszło wczesnym popołudniem. Jako pierwszy tę informację podał portal Onet.

Pilot czuje się dobrze, przechodzi rutynowe badania w szpitalu - poinformował reportera RMF FM rzecznik Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych.

Myśliwiec musiał awaryjnie lądować, bo w czasie lotu rozszczelniła się kabina w maszynie. Dlaczego tak się stało - wyjaśni Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

To kolejne zdarzenie z udziałem myśliwca MiG-29. W lipcu 2018 r. pod Pasłękiem doszło do katastrofy, w której zginął młody pilot. W grudniu 2017 r. MiG-29 spadł przy podchodzeniu do lądowania w okolicy Kałuszyna na Mazowszu. Pilot miał niewielkie obrażenia.