Cztery osoby zostały ranne w zderzeniu autokaru wiozącego ok. 50 dzieci z busem. Do zdarzenia doszło w niedzielę ok. godz. 16.30 na odcinku między węzłami Łódź Północ i Łowicz, gdzie obecnie zablokowany jest przejazd w kierunku Warszawy.

Zdjęcie ilustracyjne /Bartek Paulus /RMF FM

