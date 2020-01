"Jakoś dziwnie zbieżne są zawsze opinie Komisji Weneckiej z oczekiwaniami opozycji" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast. "Sytuacja kuriozalna - w trakcie procesu legislacyjnego przyjeżdżają przedstawiciele Komisji Weneckiej, nie czekając na efekt prac legislacyjnych przedstawiają swoje stanowisko. Trudno tego rodzaju opinie traktować poważnie" - dodał.

Pan prezydent zapowiedział, że jeżeli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości nie będzie cofania się. Jednocześnie zaprosił na konsultacje liderów partii opozycyjnych. Myślę, że chce wysłuchać ich opinii, ich zastrzeżeń do ustawy już uchwalonej przez Sejm - stwierdził Marek Ast pytany o środowe spotkanie u prezydenta Andrzeja Dudy dot. ustawy dyscyplinującej sędziów. Spodziewam się, że jednak będzie chciał ustawę podpisać. Spotkanie też jest poświęcone temu, aby przedstawicieli klubów opozycyjnych do tej decyzji przekonać - ocenił.







Marcin Zaborski, RMF FM: Panie pośle, czy można oszukiwać, okłamywać wyborców?



Marek Ast: Nie, no to jest bardzo niedobrze, jeżeli wyborców się oszukuje czy okłamuje, bo...



A jak się panu żyje z tym, że przed wyborami oszukiwaliście nas w sprawie cen prądu?



No nie wydaje mi się, żebyśmy oszukiwali, ale...



To spróbuję przypomnieć, także panu... Przed wyborami głośno i wyraźnie w tym studiu, mówiliście, że ceny prądu w tym roku nie będą wyższe niż w poprzednim. Na przykład wicepremier Jacek Sasin. Przypomnijmy: "Gwarantujemy ten poziom cen energii na poziomie zeszłorocznym, to jest gwarancja dla wszystkich Polaków". Gwarancja dla wszystkich Polaków cen na poziomie zeszłorocznym, już po wyborach Jacek Sasin potwierdzał, że podwyżki dla indywidualnych odbiorców nie będzie, dzisiaj wiemy, że to jest absolutna nieprawda.



Ale w oparciu o co pan to mówi, panie redaktorze... No jeszcze na przykład jako żywo rachunku za prąd w tym roku nie otrzymałem, więc trudno jest mi powiedzieć, czy będę płacił więcej w stosunku do roku ubiegłego czy też mniej...

Jako żywo - mówię to na podstawie tego, co potem mówił wicepremier Jacek Sasin, kiedy obiecywał rekompensaty za podniesione ceny prądu. I tu znów sztuczka, bo te dopłaty, wiemy już teraz, będą dopiero za rok, i nie dla wszystkich.



Panie redaktorze, nie będę komentował tych informacji...



A dlaczego nie?



... bo ich po prostu nie znam.



Panie pośle, jest pan posłem...



Ja mogę powiedzieć jako konsument, który do tej pory nie odczuł podwyżek cen prądu i też nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy one rzeczywiście nastąpiły.



Minister Emilewicz mówiła, że te podwyżki będą. Minister Sasin mówił o tych dopłatach i rozumiem, że to wszystko tak sobie mówią...



W moim przekonaniu większość indywidualnych odbiorców energii elektrycznej nie odczuje podwyżek...

