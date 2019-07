ArcelorMittal podjął decyzję o bezterminowym odroczeniu planowanego wyłączenia pieca i stalowni w krakowskiej hucie – ustalił reporter RMF FM Marek Wiosło. Decyzja taka zapadła po spotkaniu ze związkowcami.

Pracująca linia ciągłego odlewania stali / Stanisław Rozpędzik / PAP

Jak tłumaczą przedstawiciele spółki, kierownictwo podjęło decyzję o bezterminowym wstrzymaniu wyłączenia pieca i stalowni w krakowskiej hucie. Planowo miało to nastąpić we wrześniu. Decyzja ta podyktowana jest aktualną sytuacją na rynku międzynarodowym i złą sytuacją w zakładach należących do spółki w innych krajach - tłumaczy Sylwia Winiarek z Arcelor Mittal Poland. Chcemy jeszcze raz przeanalizować całą sytuację związaną z tym, jak wygląda teraz zapotrzebowanie na stal i z otoczeniem rynkowym. W naszych zakładach w Europie odnotowaliśmy ostatnio straty produkcyjne - mówi Winiarek.

Chcielibyśmy jeszcze raz podkreślić, że wstrzymanie pracy części surowcowej będzie rozwiązaniem tymczasowym i że żaden z naszych pracowników w związku z tym postojem nie straci pracy. Zależy nam na obecności w Polsce i chcemy kontynuować produkcję stali nad Wisłą - zapewnia rzecznik firmy.

Decyzję podjęto po proteście i po spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych. Spółka tłumaczyła też na początku, że wygaszenie pieca związane jest z rosnącymi kosztami emisji CO2. Nie bez znaczenia jest także uchwalenie ostatnio przez Sejm rekompensat za ceny energii dla przedsiębiorstw wysokoenergochłonnych, w tym właśnie dla branży hutniczej.

Na początku maja ArcelorMittal Poland ogłosił, że od września planuje tymczasowo wstrzymać pracę części surowcowej w krakowskiej hucie, czyli wielkiego pieca oraz stalowni. Jak zapowiedział wówczas prezes spółki Geert Verbeeck, zamknięcie potrwa "miesiące lub kwartały". Zapewnił, że spółka nie zamierza zwalniać około 1,2 tys. pracowników zatrudnionych w części surowcowej - mieli zostać przesunięci do części przetwórczej (walcowni), innych zakładów koncernu lub do prac, które wykonują firmy zewnętrzne. Część załogi miała otrzymywać obniżone pensje, tzw. postojowe.

Krakowski kombinat to jeden z największych pracodawców w mieście i druga pod względem wielkości huta w Polsce. Zatrudnia ponad 3 tysiące osób.