Rząd obiecał luksembursko-indyjskiemu koncernowi ArcelorMittal przyspieszenie prac nad rekompensatami dla wielkiego przemysłu. W poniedziałek spółka hutnicza zapowiedziała na wrzesień tymczasowe wygaszenie pieca w hucie w Krakowie, co pod znakiem zapytania stawia przyszłość 1200 pracowników.

Hala odlewni krakowskiego Metalodlewu na terenie huty ArcelorMittal Poland / Jacek Bednarczyk / PAP

Ustawa o rekompensatach ma pomóc, dlatego że ArcelorMittal jest jednym z największych konsumentów energii w Polsce. Opłaty za prąd stanowią 40 proc. kosztów produkcji w hutnictwie.

Spółka bardzo więc cierpi z powodu ogromnych podwyżek cen prądu. Mittal właśnie dlatego wstrzymuje prace w Krakowie.

Rząd od wielu miesięcy obiecywał rekompensaty dla biznesu za podwyżki cen prądu. Nic z tego nie wyszło. Sprawa utknęła w sporach z Brukselą i między ministrami energii a przedsiębiorczości. Po doniesieniach z Krakowa ustawa o rekompensatach za rachunki ma jednak zostać odblokowana.

Kierunkowo decyzja polityczna jest absolutnie. Czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie ustawy - przekonuje minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

Największy producent stali w Polsce

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego. W jej skład wchodzi pięć hut - w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Europie. AMP zatrudnia ok. 12 tys. osób, a wraz ze spółkami zależnymi - ok. 14 tys. Należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali.



Od 2004 r., kiedy ArcelorMittal rozpoczął działalność w Polsce, firma zainwestowała w modernizację swoich instalacji 6 mld zł, z czego połowa przypadła na hutę w Krakowie.



W 2017 roku spółka zakończyła projekty w części surowcowej krakowskiej huty o łącznej wartości 200 mln zł. Najważniejszą z nich był remont jedynego wielkiego pieca.