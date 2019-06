„Wakacji nie będzie. Wskazówki, jakie dostaliśmy 26 maja pokazują, że będzie się działo” – uważa Anna Materska-Sosnowska, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. „26 maja przyniósł zaskakujące wyniki i to dla obu stron. Absolutnie, znakomite osiągnięcie dla PiS-u” – mówi gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Jej zdaniem, teraz stawką w zbliżających się wyborach parlamentarnych jest coś innego. „PiS nie gra już o to, żeby pozostać u władzy. PiS gra o rządy samodzielne, najlepiej z większością konstytucyjną” – wyjaśnia.

Tomasz Skory, RMF FM: Rzut oka na kalendarz i za okno - mamy już pewność: przed nami wakacje, które zwykle oznaczają też lekki spadek napięcia politycznego. W tym roku to jednak chyba nic pewnego. Będą jakieś wakacje?



Anna Materska-Sosnowska: Nie.



Czy według zapowiedzi polityków będzie bieganina, jeżdżenie... Nie będzie wakacji?



Nie będzie wakacji. W zeszłym roku też z wakacjami było słabo, bo za pasem była kampania samorządowa, więc ten okres wakacyjny faktycznie się mocno skraca. Politycy też starają się nam dostarczyć wielu różnych atrakcji. Nie zawsze pozytywnych, ale nie wierzę w okres wakacyjny.



Ale na razie nic nie wskazuje na to, żeby się coś gwałtownie kampanijnego działo?



No nie zgadzam się, te wskazówki dostaliśmy 26 maja, że będzie się działo. To, że w tej chwili...



Te wskazówki doprowadziły do jakiegoś rozgardiaszu i tak naprawdę nikt nie wie, co będzie dalej...

