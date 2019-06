W co grają ludowcy? "Różne środowiska w PSL-u mają odrębne interesy. Część być może jest zachęcana przez PiS, bo PiS im coś oferuje; część myśli o tym, żeby podbić stawkę Koalicji Europejskiej, a część wciąż marzy o potędze" – uważa prof. Andrzej Zybała, politolog ze Szkoły Głównej Handlowej.

"PSL to jest partia, która traci" - mówi gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM - "Jest zagrożona wyginięciem, wymarciem, ponieważ środowisko wiejskie się bardzo zmienia. Politycy na własną rękę szukają sposobu, żeby ocaleć, żeby zdobyć jakieś stanowisko, jakąś pozycję".

Jego zdaniem, nie chodzi o to, żeby PSL przeciągnąć na stronę PiS-u. "PiS-owi być może chodzi o wyciągnięcie jakiegoś zawodnika z PSL-u i włączenie go w swoje struktury" - analizuje scenę polityczną nasz gość. "Gra jest bardzo brutalna, gra jest o wielką stawkę" - dodaje.

Witek szefową MSWiA. Zybała: Nominacja typowo polityczna

"To była nominacja typowo polityczna" - mówi prof. Andrzej Zybała o objęciu przez Elżbietę Witek teki ministra spraw wewnętrznych. "Ma dobry wizerunek. Wywołuje dobre emocje. To dziś droga to tego, by zafunkcjonować w polityce na najwyższych szczeblach. Merytoryczna sprawa jest drugorzędna" - dodaje politolog, gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Marcin Zaborski, RMF FM: Rozumie pan polityków na co dzień.

Andrzej Zybała: Na co dzień rozumiem. Dążą do władzy, do zdobycia albo utrzymania. To jest niezmienne od tysiącleci.

To może nam pan podpowie. W jaką grę grają dzisiaj ludowcy? Naprawdę chcą iść samodzielnie do wyborów, czy raczej budują sobie pozycję negocjacyjną, przez rozmowy z Platformą Obywatelską?

Ja rozumiem że to jest jednak bardzo środowisko złożone i różne środowiska mają w PSL odrębne interesy. Domyślam się, że cześć jest być może zachęca przez PiS, do tego żeby wyjść - bo PiS pewnie coś im oferuje. Część myśli o tym żeby podbić stawkę Koalicji Europejskiej. A cześć wciąż marzy o potędze, że PSL może samoistnie zafunkcjonować zdobyć jakąś niewiarygodna pozycję.

Jednego dnia słyszymy stanowcze nie. Nie ma zgody na koalicje PSL z PiS-em. Chwilę później słyszymy, że taka koalicja - trudna do wyobrażenia - ale jednak niewykluczona, ewentualnie jest możliwa. To jest właśnie gra na wielu fortepianach?

Wydaje mi się, że są strasznie podzieleni. Bo to jest partia, która traci, być może, która jest zagrożona wymarciem i wyginięciem, ponieważ środowiska rolnicze, wiejskie się bardzo zmienia. Szukają jakiegoś sposobu politycy, być może część już na własną rękę żeby ocaleć, żeby zdobyć jakieś stanowisko, jakąś pozycje. Z drugiej strony widzą, że scena polityczna się polaryzuje, że jest miejsce tylko w zasadzie dla największych graczy.

Tylko co ma rozumieć przeciętny wyborca, który jeszcze przed chwilą słyszał lidera, który mówił, że PiS chce nas zgładzić. PiS chce doprowadzić do tego, że PSL nie będzie na politycznej mapie Polski. A co dzisiaj mieliby ze sobą współpracować, jak gdyby nigdy nic?

Nie, to być może nawet nie chodzi o to by PSL przeciągnąć na stronę PiS. PiS-owi być może chodzi o wyciągnięcie takiego czy innego zawodnika z PSL i włączenie go w swoje struktury. Albo - że tak powiem - do rozwałki w samej strukturze wewnętrzne PSL. Wydaje mi się, że gra jest bardzo brutalna i gra jest o wielka stawkę. Być może gra jest o integralność Koalicji Europejskiej i o jej zdolność do wygania wyborów.





