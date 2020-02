Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej Andrzej Dera uważa za wielką stratą. "Brytyjczycy nie godzili się na dyktat UE" – stwierdził Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM. "Jeżeli dalej tak będzie prowadzona polityka, to ja się obawiam o przyszłość UE" – dodał prezydencki minister. Pytany wprost, czy Polska będzie następnym krajem, który opuści Unię Europejską, Dera powiedział zdecydowanie: "Nie".

Krzysztof Ziemiec: Czuje pan, że obudziliśmy się obaj w innym świecie dzisiaj?

Andrzej Dera: Wiem do czego pan zmierza.

A skąd pan wie?

Domyślam się, że chodzi o brexit?

Dokładnie. Lepiej, gorzej?

To jest coś, co było zapowiadane i w końcu nastąpiło. Muszę powiedzieć, że to jest ogromna strata, że Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, ale jak ktoś oglądał wczoraj obrazki z Wielkiej Brytanii, to widział, że to nie jest coś zrobione przeciwko społeczeństwu, to społeczeństwo zadecydowało w referendum, poparte to potem było jeszcze wyborami politycznymi do parlamentu.

To kto następny, panie ministrze? Kto kolejny opuści Unię? Nigel Farage mówi, że Polska.

Nie, to jest nieprawda. Powiem w ten sposób - myślę, że wyjście Wielkiej Brytanii jest lekcją dla wszystkich i dla Komisji Europejskiej. TO jest coś, co my bardzo mało mówimy, dlaczego Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. Bo miała focha?

Bo było referendum.

Nie, referendum też wynikało z czegoś. Proszę zwrócić uwagę, że to co mówią Brytyjczycy, że nie godzili się na takie traktowanie w Unii Europejskiej, nie godzili się na dyktat płynący z Brukseli, to jest dumny naród.

Polscy politycy też tak mówią.

Proszę zwrócić uwagę, jeżeli będzie dalej ta polityka prowadzona w ten sposób, to ja się obawiam o przyszłość Unii Europejskiej. W założeniu Unia Europejska miała być miejscem, gdzie się współpracuje, rozmawia, ustala, uzgadnia, natomiast w pewnym momencie przekroczono, zapomniano o tym i zaczęto stosować dyktat, a takie dumne państwo jak Wielka Brytania sobie nie pozwoli na to i społeczeństwo powiedziało - my w takiej Unii być nie chcemy i wyszli skutecznie, więc jest to strata.

