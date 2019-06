„Nigdy nie dostałem takiej propozycji. Nie przyjąłbym jej (…). Ja się żadnej partii nie boję, ale żadna partia nie bierze na poważnie tego typu kandydatur” – tak Artur Andrus odpowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM na pytanie, czy kiedykolwiek dostał od jakiejkolwiek partii politycznej zaproszenie do startu w wyborach.

Dopytywany czy udział w "Szkle kontaktowym" emitowanym w TVN24 nie jest przejawem zaangażowania politycznego, odpowiedział: "Ja tam zacząłem chodzić ze względów towarzyskich, bo to koledzy z radia stworzyli ten program. Dalej to tak traktuje. Jak mi pokazują jakiegoś polityka i pytają co ja o tym myślę, to ja myślę o tym tylko w kategoriach takich: czy on jest zabawny, czy nie jest zabawny. Żadnego poważnego komentarza tam jeszcze nigdy nie wygłosiłem i mam nadzieję, że nie wygłoszę".

Robert Mazurek, RMF FM: Dzień dobry, witam państwa serdecznie w ostatniej rozmowie przed wakacjami, a moim gościem w tej nadzwyczajnej rozmowie jest legenda - były redaktor naczelny kwartalnika "Harcerz Sanocki", bożyszcze kobiet, mężczyzn, płci wszelakiej. Konferansjer, autor tekstów, dziennikarz RMF Classic, przed państwem Artur Andrus.

Artur Andrus: Dzień dobry.

Myślałem, że będzie pan śpiewał, proszę pana.

Nie, o tej porze? Ja się rozśpiewuję o tej porze ewentualnie, ale nie śpiewam.

Nie będziemy udawali, że jesteśmy na "pan", prawda?

Nie udawajmy.

Nie udawajmy, znamy się mój drogi od tylu lat, że w zasadzie głupio się przyznać.

Więcej niż wolna Polska.

Nie, tyle samo i wstyd się przyznać, bo myśmy nie tylko razem studiowali, ale nawet razem wynajmowaliśmy mieszkanie, więc znam tę postać, jak zły szeląg, a on mnie jak dobry.

Nie, ja myślałem, że tutaj jakieś zaległości w opłatach czynszowych zaczną być wyciągane na początku, bo to ten wynajem mnie zaniepokoił.

Słuchaj, koniec roku. Twoje dzieci przyniosły jakieś świadectwa, albo przyniosą?

Nie tylko swoje - pozbierały z całego osiedla, bo dużo świadectw leżało na ulicach... Nie, przecież jeszcze dzieci nie dostały świadectw.

Jeszcze nie, zaraz dostaną. A poza tym, ty nie masz dzieci, chcę przypomnieć.

No nie bardzo, no tak, ale mam zaprzyjaźnione różne dzieci, które chodzą, roznoszą świadectwa.

To są świadectwa opłat, to się nie liczy, mój drogi. A ty dostawałeś świadectwa z czerwonym paskiem? Byłeś prymusem?

Byłem prymusem, bardzo dużo takich świadectw miałem w kolekcji, nawet to w pewnym momencie, zauważyłem, przestało interesować moją rodzinę. Było to już tak naturalne, że przyniosę świadectwo z paskiem, że żadnego wrażenia to nie robiło.

