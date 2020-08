​Berlińska klinika, do której trafił rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny, znalazła ślady toksyn w jego organizmie - poinformowały służby prasowe placówki. Wcześniej lekarze, którzy zajmowali się politykiem w Omsku, zaprzeczali że został on otruty.

Klinika, w której znajduje się Aleksiej Nawalny / Clemens Bilan / PAP/EPA

Aleksiej Nawalny w nocy z piątku na sobotę został przetransportowany do kliniki Charite w Berlinie. Opozycjonista w zeszłym tygodniu stracił przytomność i w poważnym stanie trafił do szpitala w Omsku. Zdaniem wielu, polityk - będący krytykiem Władimira Putina i partii Jedna Rosji - został otruty. Teraz potwierdzają to niemieccy lekarze.

Zespół lekarzy dokładnie przebadał pacjenta. Wyniki wskazują na zatrucie substancją z grupy inhibitorów cholinesterazy - poinformował szpital w swoim oświadczeniu. Konkretna substancja na razie nie jest znana.

Aleksiej Nawalny wciąż pozostaje w śpiączce, a jego stan ocenia się jako ciężki. Nie ma jednak poważnego zagrożenia dla jego życia - podkreślono.

Lekarze dodali, że konsekwencje zatrucia na razie nie są jasne. Mogą być jednak długotrwałe.

Oznacza to, że można go było uratować znacznie szybciej i to jest przerażające - napisała lekarka Nawalnego Anastazja Wasiljewa. Pytaliśmy zastępcę naczelnego lekarza: czy sprawdziłeś poziom cholinoesterazy? - Tak, sprawdziliśmy. - A co tam jest? - Wszystko w porządku. - Atropina kapała? - Atropina u niego idzie. Brak słów - napisała.

Otrucie opozycjonisty

Aleksiej Nawalny, jeden z najważniejszych rosyjskich opozycjonistów, został hospitalizowany w czwartek w Omsku na Syberii. Poczuł się źle na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy i stracił przytomność. Samolot lądował awaryjnie w Omsku. Opozycjonista trafił tam do szpitala, ale jego współpracownicy chcieli go przetransportować do Europy.



Początkowo lekarze ze szpitala w Omsku nie zgadzali się na przewiezienie Nawalnego za granicę, zapewniając, że pacjent będzie leczony na miejscu, jednak w piątek wieczorem zmienili zdanie.





"Pacjent wykazuje pozytywną dynamikę i jest wystarczająco stabilny", stan jego mózgu jest stabilny - mówił lekarz Anatolij Kaliniczenko.



Kaliniczenko powiedział też, że lekarze w Omsku "ostatecznie wykluczyli" substancję chemiczną, o której wcześniej pisały media, jako że nie wykryto jej w krwi i moczu chorego.

"Można dokładnie stwierdzić, że nie wykryto hydroksybutanów i barbituranów", a także strychnin czy trucizn syntetycznych - głosi komunikat. "W moczu wykryto alkohol i kofeinę" - dodano w oświadczeniu. Stężenia tych substancji nie sprecyzowano. Omska administracja zapewniła, że dokładne dane zostały udostępnione rodzinie.