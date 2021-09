"PiS bardzo poważnie traktuje badania opinii i wie dobrze, że obraz władzy, która jest zdecydowana, sprawcza, bezwzględna wobec zagrożeń - prawie połowie (Polaków - przyp. red.) się podoba" - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM Aleksander Kwaśniewski pytany o zapowiedziane na dziś głosowanie w Sejmie nad wnioskiem ws. przedłużenia stanu wyjątkowego.

Aleksander Kwaśniewski, były prezydent / Karolina Bereza / RMF FM

"Gdyby tam (na granicy - przyp. red.) działo się wszystko tak, jak władza mówi, to byłoby w interesie władzy, żeby jacyś specjaliści z Włoch, Hiszpanii, Niemiec czy Francji powiedzieli, że stan wyjątkowy jest absolutnie uzasadniony" - ocenia były prezydent.



Gość Roberta Mazurka stwierdza: "Zmienił się paradygmat zdobywania władzy. Do XXI wieku trzeba było być umiarkowanym i przesuwać się w stronę centrum, żeby wygrywać wybory. Dziś trzeba polaryzować społeczeństwo, czyli zmniejszać grupę niezdecydowanych i w ten sposób wygrywa się wybory". Kwaśniewski dodaje, że "blizny, które zostaną po tej polaryzacji, będą trudne do zagojenia".



