"Czuję ekscytację" – przyznała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, debiutująca posłanka, która do Sejmu dostała się z listy SLD. "Traktuję ten wybór tak jak pierwszy dzień w nowej pracy. Jest ferwor przygotowań, czytane regulaminu Sejmu" – mówiła świeżo upieczona parlamentarzystka. Dziemianowicz-Bąk przyznała, że na razie uczy się topografii budynku. "Jestem przekonana, że na początku gdzieś zabłądzę, gdzieś źle skręcę" - martwiła się. Rady starszego stażem kolegi? "Zawsze miej przy sobie telefon" – podpowiadał Jerzy Fedorowicz, który w parlamencie funkcjonuje od 2005 roku, najpierw jako poseł, a potem senator. Ostrzegł też, że w "robota w Sejmie od rana do wieczora". I zachęcał koleżankę do korzystania z senackiego bufetu. "W naszym bufecie jest bardzo dobry tatar. Są też wegetariańskie jedzenia. Wszystko dobre, przygotowywane przez panie z Kancelarii Prezydenta, i tanie” – wyjawił Fedorowicz.

Na zdjęciu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Jerzy Fedorowicz / Leszek Szymański/ Tomasz Gzell / PAP

Wideo youtube

Marcin Zaborski: Dzień dobry. Zanim będą się widywać na wiejskiej, spotkali się w naszym studiu. Nowa posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i senator Koalicji Obywatelskiej Jerzy Fedorowicz. Dzień dobry.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk: Dzień dobry.

Jerzy Fedorowicz: Dzień dobry.

Posłuchaj rozmowy Marcina Zaborskiego z Agnieszką Dziemianowicz-Bąk i Jerzym Fedorowiczem Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Uśmiechnięci, zadowoleni. Pani poseł, czy czuje się pani trochę jak przed egzaminem? 12 listopada pierwsze posiedzenie Sejmu. To jest coś, co się pani śni po nocach?

A. D.-B.: Nie, może nie aż tak. Oczywiście czuję pewną ekscytację. Traktuję ten wybór i to, że już w krótce trafię do tego budynku, trochę tak, jak traktowałam w całym swoim życiu traktowałam pierwszy dzień nowej pracy. Oczywiście, polityka to nie tylko obowiązki, polityka to nie tylko praca, ale jednak posłowie i posłanki nowo wybrani i ci wybrani ponownie, wracają, przychodzą na Wiejską, żeby realizować swoje obowiązki.

Czyli trochę nerwów być musi?

A. D.-B.: jest oczywiście ferwor przygotowań. Czytanie regulaminu Sejmu, w przyszłym tygodniu będą odbywały się specjalne szkolenia. Więc tak jak przed przyjęciem nowych obowiązków trzeba się przygotowywać i, oczywiście, te lekkie nerwy są.

Zaraz pan senator pewnie trochę podpowiada, ale zanim: czy pamięta pan swoje pierwsze kroki w budynku na Wiejskiej?

J. F.: Tak, oczywiście, byłem przejęty, bardzo, bo dla mnie to bardzo poważna sprawa - być wybranym. Koleżanka została wybrana z ostatniego miejsca, ale ja zostałem wybrany z 15. A to chyba nie można znaleźć. Trzeba coś zrobić dla ludzi, a wtedy ludzie zechcą w czasie wyborów otworzyć tę wielką płachtę i szukać kogoś tam na 15. miejscu.

Ludzie pana wskazali, wybrali i powiedzieli: "idź i walcz za nas". Wchodzi pan do tego budynku na okrągłego na ul. Wiejskiej w Warszawie i co? Radość, czy jednak przerażenie?

J. F. Najpierw spotkałem kogoś takiego jak pan, czyli dziennikarza młodego i zapytał mnie, który mam numer. Miałem numer 69. Powiedziałem, że to jest bardzo piękny numer legitymacji, ale dziennikarze zrobili z tego dowcip, no bo pan wie. To było pierwsze. Jednak potem zapytali mnie i o to Agnieszkę na pewno będą pytać, czy ona się będzie orientować, gdzie co jest, gdzie jest posiedzenie, gdzie sala. Pamiętaj Agnieszko, najważniejszy jest telefon.

Bo można się skontaktować z przyjacielem, który podpowie. Uczy się pani już topografii budynku?

A. D.-B.: Oczywiście, że tak. Są elementy jakiegoś takiego przygotowania, ale to, co jest jednak najważniejsze dla mnie po tym wyborze, to takie poczucie, dużego zobowiązania wobec tych osób, które mnie wspierały w trakcie kampanii.

Na wielka politykę jeszcze przyjdzie czas. Zostawmy ją na razie, bardzo proszę.

A. D.-B.: To nie jest wielka polityka. To, co jest dla mnie zaskakujące, ale też bardzo przyjemne, to jak dużo wiadomości, ale i oczekiwań otrzymuję już teraz. Więc to są rzeczy ważniejsze niż topografia.

Weterani lewicy - dzwonią i podpowiadają? Radzą co robić, jak robić, czego nie robić?

A. D.-B: Ja jestem, panie redaktorze, przekonana, że popełnimy jakieś błędy. Gdzieś zabłądzę, gdzieś skręcę nie w ten korytarz, w który należy, ale...

J. F.: Musisz, Agnieszko, zdecydować, gdzie będziesz mieszkać, czy w Sejmie...

A. D.-B.: Ale krok po kroku będziemy się tego wszystkiego uczyć i nie zapominać, że ważniejsze niż to, żeby od razu na bieżąco się świetnie orientować w topografii, jest to, po co tam przyszliśmy. Żeby realizować bardzo konkretne postulaty. Tyle, więcej polityki teraz nie będzie.

Padła pierwsza rada: gdzie mieszkać. Bo to jest czas kiedy, podobno, można zorganizować sobie, zawalczyć o lepszy pokój w hotelu sejmowym. Ci posłowie, którzy już tam są, teraz właśnie wykorzystują moment, żeby sobie ten lepszy pokój załatwić. Tak jest, panie senatorze?

J. F.: Ale ci młodzi to nie mają żadnych szans, żeby dostać jakiś lepszy pokój.

Czyli pierwszaków kierujecie do najgorszych pokoi w hotelu sejmowym?



J. F.: Nie, to nie my. To kierują, przede wszystkim, klub parlamentarny, oni wybiorą pokoje. Ci starsi dostaną te pokoje niby lepsze. Ale, Agnieszko, muszę pani powiedzieć, te pokoje nie są jakieś specjalne. Natomiast jest wygoda, bo jest telewizor. Jest basen, malutki, na który kobiety w ogóle nie chodzą.

Wkrótce dalsza część rozmowy