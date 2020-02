"Czekam z utęsknieniem, jak ruszy kampania wyborcza, bo dopiero wtedy zacznie być ciekawie. O godz. 14 zostanie przedstawiony skład sztabu Roberta Biedronia" - zapowiadał w Porannej rozmowie w RMF FM Adrian Zandberg. "SLD to była partia o zróżnicowanej historii, miała swoje dni chwały - jak wtedy, kiedy wprowadziła Polskę do UE, miała też rzeczy, której po latach jej członkowie się wstydzili" - tak lider Partii Razem mówił o wczorajszej zmianie statutu SLD. "Nigdy nie ukrywałem tego, że moja ocena rządu Leszka Millera była oceną krytyczną. To, że koalicja mogła powstać, że udało się zbudować listę Lewicy, jest wynikiem tego, że ci, którzy w tym momencie kierują SLD, potrafili krytycznie spojrzeć na własną przeszłość" - podkreślał gość Roberta Mazurka. Na pytanie, czy Olga Tokarczuk powinna zapłacić podatek od Nobla, Zanberg stwierdził, że odpowiedź jest prosta: "tak". "Rozsądniejsze byłoby to, żeby wszyscy w systemie podatkowym byli traktowani równo" - uzasadnił.

