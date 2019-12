"To jest gra o życie Mariana Banasia, podpisując rezygnację z NIK-u skazałby się na taką nie do odrobienia infamię na swoim nazwisku" - komentował w Porannej rozmowie w RMF FM Adam Hofman. "Z drugiej strony mamy władzę, która jak ma wrogi NIK, to też nie jest fajnie. NIK nie jest bezbronny, czyli Marian Banaś nie jest bezbronny" - stwierdził były poseł PiS. "Wyobraża pan sobie taką sytuację, że teraz wszczyna kontrolę różnych służb, instytucji, ich wydatków. No przecież to nieprzyjemne może być" - mówił gość Roberta Mazurka.

