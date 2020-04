Do 9593 osób wzrósł bilans osób zarażonych koronawirusem w Polsce. 380 z nich zmarły. Po południu resort zdrowia poinformował o śmierci kolejnych 18 osób. Najwięcej na świecie osób zarażonych Covid-19 zmarło w Stanach Zjednoczonych - 40 661 osób. 25 nowych przypadków śmiertelnych zakażenia koronawirusem zgłosiły. To największy dzienny przyrost zgonów w tym kraju od początku pandemii. Nowe infekcje koronawirusem wykryto w Chinach. Wezwano tam również do zacieśnienia systemu testów, by nie przeoczyć przypadków zakażeń. Od dziś można swobodnie wchodzić do lasów i parków narodowych w całej Polsce (ale np. Tatrzański Park Narodowy pozostaje zamknięty), a w lesie nie ma obowiązku korzystania z maseczki. W naszej relacji na żywo śledzimy dla Was najważniejsze wydarzenia dotyczące pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie.

Aktualny bilans epidemii koronawirusa w Polsce: 9593 przypadki zakażeń, 380 ofiar śmiertelnych; w yzdrowiały dotąd 1133 zakażone osoby

Od dziś w Polsce rozpoczyna się pierwszy etap rządowego planu zdejmowania obostrzeń. Można korzystać z parków i lasów, zwiększone zostają także limity osób przebywających w sklepach i kościołach

W USA z powodu Covid-19 zmarło już 40 661 osób - najwięcej na świecie

Osoby, które przeszły Covid-19, nie muszą być odporne na kolejną infekcję. Wciąż są w tej sprawie wątpliwości - twierdzą eksperci WHO. To oznacza, że tzw. odporność populacyjna na SARS-CoV-2 może być mrzonką. Wówczas jedyną nadzieją - mówią eksperci cytowani przez AFP - byłoby opracowanie skutecznej szczepionki. Przeczytaj więcej na ten temat>>>

Z OSTATNIEJ CHWILI - POLSKA:

140 nowych przypadków koronawirusa w Polsce; łącznie 9593. Zmarło kolejnych 18 osób - podało Ministerstwo Zdrowia.





17:44 WIELKA BRYTANIA:

O 449 wzrosła liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi już 16 509 - poinformowało ministerstwo zdrowia.





17:31

Kolejne przypadki zakażenia koronawirusem potwierdzono w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.



Zarażeni są pracownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i jeden z pacjentów Kliniki Neurochirurgii - przekazała rzeczniczka placówki Anna Mazur-Kałuża.





17:22 RUDA ŚLĄSKA:

Już u 42 osób pracujących lub korzystających ze stacji dializ w Rudzie Śląskiej potwierdzono zakażenie koronawirusem. Wśród zakażonych pacjentów są osoby niepełnosprawne - podopieczni ośrodka w Borowej Wsi.



17:06 CHINY:

Poprzedniej doby w Chinach kontynentalnych zgłoszono 12 nowych przypadków Covid-19, w tym cztery infekcje lokalne - podała w poniedziałek państwowa komisja zdrowia. Wezwała również do zacieśnienia systemu testów, by nie przeoczyć przypadków zakażeń.



16:42

Dom Pomocy Społecznej w Kleszczowie (Łódzkie) został objęty kwarantanną po tym, jak u jednej z pensjonariuszek wykryto w szpitalu zakażenie wirusem SARS-CoV-2.



Od mieszkańców i pracowników placówki pobrano próbki do testów na obecność koronawirusa.





16:38 ROSJA:

Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że szczyt epidemii koronawirusa w Rosji jeszcze nie nastąpił, ale udało się spowolnić jej rozprzestrzenianie się.



Średni wiek chorych z Covid-19 w Rosji to 47,9 roku dla kobiet i 44,7 roku dla mężczyzn - powiedziała wicepremier Tatiana Golikowa, zasiadająca w sztabie kryzysowym. Jak poinformowała, odsetek osób poniżej 18 lat wśród chorych wynosi 7,6 proc., a osób w wieku powyżej 65 lat - 15,5 procenta.



W Rosji wykryto dotąd 47121 zakażeń koronawirusem, w tym 4628 - w ciągu ostatniej doby. Na Moskwę przypada ponad 26 tys., a więc powyżej 55 proc. ogółu zachorowań. Od początku pandemii na Covid-19 zmarło w Rosji 405 osób. Wyleczonych zostało 3446 pacjentów, z których 155 opuściło szpitale w ciągu ostatniej doby. Minister zdrowia Michaił Muraszko powiedział w telewizji Rossija 24, że ponad 700 pozostających w szpitalach pacjentów jest w stanie ciężkim.

16:16

Najwcześniej pod koniec kwietnia będą znane oficjalnie wyniki badań klinicznych nad lekiem antywirusowym o nazwie remdesivir przydatnym w leczeniu Covid-19 - informuje na swej stronie producent preparatu firma Gilead Sciences.



Z pierwszych doniesień wynika, że wyraźnie przyśpiesza on zwalczenie choroby przez pacjenta. Na razie jednak dostępne są jedynie szczątkowe dane.





15:58 W PORTUGALII SPADA LICZNA ZGONÓW Z POWODU COVID-19

21 osób zmarło z powodu Covid-19 w Portugalii w ciągu ostatniej doby - poinformowała w poniedziałek Generalna Dyrekcja Zdrowia (DGS). Łączna liczba ofiar śmiertelnych zakażenia koronawirusem wzrosła w tym kraju do 735. Zakażonych jest blisko 21 tys. osób.



W komunikacie wskazano, że podczas ostatnich 24 godzin wyhamowała dynamika zgonów wśród chorych na Covid-19. Służby sanitarne Portugalii przypomniały, że od ponad tygodnia dobowe wzrosty wynosiły od 27 do 32 przypadków śmierci wskutek infekcji koronawirusem.

15:57 EPIDEMIA KORONAWIRUSA. SYTUACJA W HOLANDII

W Holandii na Covid-19 zmarło kolejnych 67 osób - poinformował w poniedziałek Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). To najmniej od ponad trzech tygodni. Łącznie epidemia pochłonęła już w tym kraju 3751 ofiar śmiertelnych.



Według najnowszych danych RIVM wykryto również 750 nowych infekcji SARS-CoV-2, a kolejnych 75 chorych hospitalizowano. Jak dotąd do szpitali ogółem trafiło 9779 osób. Od początku pandemii Covid-19 w Holandii stwierdzono 33405 przypadków infekcji. Rzeczywista liczba zakażeń jest wyższa, niż podaje RIVM, ponieważ nie wszystkie osoby z objawami poddawane są testom.

15:56 WARSZAWA

Warszawa zmienia zasady funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej, by zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem pacjentów i personelu. To efekt zakażenia w DPS-ie na warszawskiej Ochocie, gdzie przeniesiono pacjentkę z prywatnej placówki na Bobrowieckiej. Dopiero po dwóch dniach okazało się, że miała wykonany test i jest on pozytywny.

Po pierwsze pracownicy wszystkich miejskich DPS-ów w każdym z nich zostali podzieleni na dwie grupy i każda z grup ma pracować po 14 dni. Mają być w tym czasie odseparowani od siebie, żeby w razie zakażenia jednego opiekuna nie było konieczności separacji całego zespołu.

Dodatkowo każdy z pracowników, który będzie wracał po dwutygodniowej przewie będzie poddany testowi na koronawirusa. Wstrzymano również możliwość odwiedzin oraz zajęcia grupowe.

15:47 KOLEJNE ZMIANY W TARCZY ANTYKRYZYOSWEJ

15:44 RESORT SPRAWIEDLIWOŚCI POMAGA

Zakład Karny w Płocku (Mazowieckie) przekazał 250 maseczek ochronnych dla Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) z 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. rotmistrza Witolda Pileckiego. To kolejna partia maseczek uszytych przez osadzonych w płockiej jednostce penitencjarnej.

W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem "Resort Sprawiedliwości Pomaga", dyrektor Zakładu Karnego w Płocku ppłk Konrad Guzanek podjął decyzję o udzieleniu wsparcia żołnierzom WOT - poinformowała w poniedziałek mjr Marlena Kubera, rzeczniczka płockiej jednostki penitencjarnej. Jak dodała, "250 maseczek ochronnych przekazano do 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. rotmistrza Witolda Pileckiego".

15:40 CZERNICHÓW

Pilnie poszukujemy wolontariuszy do opieki nad pacjentami - zaapelował Dawid Burzacki, koordynator Zintegrowanej Służby Ratowniczej, która przebywa na terenie centrum opieki długoterminowej w Czernichowie. Wewnątrz jest ponad 20 zakażonych koronawirusem.



15:38 POWSTAŁO IZOLATORIUM W ŁAŃCUCIE

W pobliżu szpitala jednoimiennego w Łańcucie powstało izolatorium. Obiekt otrzymał pozytywną opinię służb sanitarnych. Jego utworzenie wynika z rozporządzenia ministra zdrowia.



Do izolatorium będą kierowane osoby z podejrzeniem COVID-19, które czekają na swój wynik oraz takie, które mają wynik potwierdzony, a nie wymagają hospitalizacji - poinformowała w poniedziałek rzeczniczka wojewody podkarpackiego Małgorzata Waksmundzka-Szarek



W izolatorium, w którym przygotowano 125 miejsc, pacjenci będą mieli zapewnioną opiekę medyczną. Za pobyt zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia.

15:35 KORONAWIRUS W POLSCE

15:33 DOLNOŚLĄSKIE

Badanie 70 próbek pobranych od pracowników jeleniogórskiego pogotowia ratunkowego na Dolnym Śląsku dało wynik negatywny - poinformował prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak. Placówka czeka jeszcze na wynik 11 pracowników.

Stacja wraca do normalnej pracy.

15:30 TESTY DLA MEDYKÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Decyzją zarządu lecznicy każdy chętny pracownik medyczny szpitala w Gorzowie Wlkp. ma możliwość przebadania się na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Poddanie się testowi jest dobrowolne i bezpłatne - poinformowała rzeczniczka Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Agnieszka Wiśniewska.



Jako pierwsze z tej możliwości skorzystały dwa zespoły: zespół medyczny Jednoimiennego Szpitala Zakaźnego oraz szpitalnego oddziału ratunkowego. Dotychczas otrzymane wyniki są negatywne - powiedziała rzeczniczka.

15:28 MOBILNE PUNKTY POBRAŃ W DOLNOŚLĄSKIEM

Kolejne dwa mobilnie punkty pobrań próbek do testów na obecność koronawirusa zaczną w tym tygodniu działać na Dolnym Śląsku. W poniedziałek uruchomiono też kolejne karetki wymazowe w Wałbrzychu i Kłodzku; w województwie będzie teraz osiem takich zespołów.



Pierwszy w regionie mobilny punkt pobrań próbek do testów na koronawirusa ruszył w piątek w Wołowie. Jak podało w poniedziałek w komunikacie biuro prasowe Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, kolejne mobilne punkty pobrań powstaną we wtorek w Strzelinie i w środę w Trzebnicy.

15:26 KATOWICE

15:23 WIELKA BRYTANIA

Książę Filip, małżonek brytyjskiej królowej Elżbiety II, który od czasu wycofania się w 2017 r. z pełnienia obowiązków bardzo rzadko udziela się publicznie, podziękował w poniedziałek wszystkim zaangażowanym w walkę z epidemią koronawirusa.



Jako że zbliżamy się do Światowego Tygodnia Szczepień, chciałem wyrazić uznanie dla ważnej i pilnej pracy wykonywanej przez tak wielu ludzi w walce z pandemią, przez tych, którzy wykonują zawody medyczne i naukowe, na uniwersytetach i w instytucjach badawczych, zjednoczeni w pracy na rzecz chronienia nas przed Covid-19 - napisał w oświadczeniu 98-letni książę Filip.

15:22 #ZOSTAŃWDOMU

15:20 DOBRE WIEŚCI ZE STOLICY

15:18 PIŁKARZE CHCĄ WNOWIENIA EKSTRAKLASY

15:05 DOBRE WIEŚCI ZE SŁOWENII

15:00 MOBILNY PUNKT TESTÓW NA KORONAWIRUSA W KRAKOWIE

Bez wysiadania z auta można wykonać test na obecność korona wirusa - taki mobilny punkt otworzono dzisiaj przy krakowskiej Tauron Arenie. Testy można zrobić odpłatnie, a za darmo mogą je wykonać pracownicy personelu medycznego. Czynny jest od 8 do 16 - od poniedziałku do soboty.



Punkt czynny jest od 8 do 16 - od poniedziałku do soboty. /Marek Wiosło /RMF FM





14:55 POMORSKIE

Prawie 1000 litrów alkoholu etylowego trafiło w poniedziałek z Morskiego Oddziału Straży Granicznej do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Będzie wykorzystany do walki z epidemią koronawirusa.



14:50 KORONAWIRUS NA ŚWIECIE. TRUDNA SYTUACJA W JAPONII

Japońscy lekarze wzywają władze do podjęcia bardziej skutecznych działań, by uniknąć przeciążenia systemu opieki zdrowotnej w kraju z powodu pandemii koronawirusa. Japonia, po Chinach i Indiach, ma najwięcej wykrytych przypadków zakażeń w dalekowschodniej Azji.



Japońskie ministerstwo zdrowia poinformowało w poniedziałek, że mimo obowiązującego w całym kraju stanu wyjątkowego od początku pandemii na Covid-19 zmarło 171 osób i stwierdzono 10 751 przypadków zakażenia koronawirusem, czyli o 400 więcej zakażeń niż dzień wcześniej. Eksperci w tym kraju alarmują, że jeśli ta tendencja się utrzyma, służba zdrowia znajdzie się w bardzo trudnym położeniu.



Wprawdzie w Japonii obowiązują wytyczne o pozostawaniu w domach i zdalnej pracy, dzięki czemu zatłoczona z reguły komunikacja miejska często świeci pustkami, ale wiele sklepów i restauracji jest nadal otwartych.

14:46 KORONAWIRUS W WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ W WARSZAWIE

14:33 LEKARZE W WALCE Z KORONAWIRUSEM

Do północy do urzędów wojewódzkich Okręgowe Izby Lekarskie mają przesłać listy lekarzy i pielęgniarek gotowych do podjęcia pracy przy zwalczaniu koronawirusa. Mieliby oni być rozdysponowani tam, gdzie są braki kadrowe.

Będziemy pomagać, bo taka nasza rola, ale trzeba pamiętać, że bezpieczny lekarz to bezpieczny pacjent - mówi profesor Andrzej Matyja , prezes Naczelnej Izby Lekarskiej

14:31 KORONAWIRUS W DPS-IE W CZERNICHOWIE

Doniesienie o popełnieniu przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia wielu osób przez dyrekcję ośrodka w Czernichowie, gdzie doszło do zakażenia koronawirusem, złożyli w prokuraturze starosta żywiecki i wójt Czernichowa - podało starostwo.



Zastępca prokuratora rejonowego w Żywcu Piotr Sowa powiedział PAP, że we wtorek zostanie wydane postanowienie o wszczęciu śledztwa i będą przesłuchane pierwsze osoby. Doniesienie dotyczy nieprawidłowości. Jako osoba kierująca ośrodkiem personalnie wskazana została dyrektor ośrodka - powiedział prokurator.

14:29 WALKA Z EPIDEMIĄ W POLSCE

14:26 KORONAWIRUS W ROSJI. ZAOSTRZONE RESTRYKCJE W MOSKWIE

Władze rosyjskiej stolicy zaostrzyły ograniczenia, które mają zmusić mieszkańców do pozostawania w domach. Na wjazdach do Moskwy pojawiły się posterunki policji. Obowiązuje również zakaz wychodzenia z domów bez posiadania elektroniczenia kodu - przepustki, które sprawdza u wychodzących na ulice policja i gwardia narodowa.

14:24 BRAKI W ŚRODKACH OCHRONY DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH W POLSCE

14:19 SZWEDZKA KSIĘŻNA POMAGA W SZPITALU

Szwedzka księżna Zofia, żona księcia Karola Filipa po zaliczeniu trzydniowego kursu medycznego rozpoczęła pracę w jednym ze szpitali w Sztokholmie. Jej zadania to pomaganie chorym oraz sprzątanie w placówce w czasach koronawirusa.



Tutaj piszemy więcej na ten temat.



14:14 CO DALEJ Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA NA ŚWIECIE? "'Odporność populacyjna' na SARS-CoV-2 może być mrzonką"

13:50 204 NOWE PRZYPADKI ZAKAŻENIA W SZWAJCARII

W ciągu ostatniej doby w Szwajcarii zdiagnozowano 204 nowe infekcje koronawirusem, a siedem osób zmarło - poinformował w poniedziałek Federalny Urząd Zdrowia (BAG). To najmniejszy dzienny wzrost liczby zakażonych od ponad miesiąca.



Łączny bilans epidemii w Szwajcarii to 27 944 osoby zakażone i 1142 zmarłych. Według ostatnich podanych statystyk wyzdrowiało już prawie 18 tys. osób.

13:46 KORONAWIRUS W POLSCE. W CIĄGU DOBY PRZEBADANO 214 236 PRÓBEK

13:32 ZACHODNIOPOMORSKIE. ZAMKNIĘTO KOLEJNY ODDZIAŁ W KOSZALIŃSKIM SZPITALU

Już około 20 osób jest zakażonych koronawirusem w szpitalu w Koszalinie w Zachodniopomorskiem.

Zamknięto oddział chirurgiczny. Od prawie tygodnia kwarantanną objęte są też kardiologia i interna.

13:24 POZNAŃ

W poznańskim szpitalu zakaźnym hospitalizowanych jest 195 osób, z czego u 162 osób potwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.



Prezydent Poznania podkreślił na poniedziałkowej konferencji prasowej, że od 16 marca do chwili obecnej do jednoimiennego szpitala zakaźnego w Poznaniu przyjęto łącznie 770 osób. Dodał, że obecnie w szpitalu hospitalizowanych jest 195 osób. Z tej liczby u 162 potwierdzono zakażenie koronawirusem. Wspomagania respiratorem wymaga 15 pacjentów.

13:20 KORONAWIRUS W ROSJI. ŻOŁNIERZY WYSŁANI NA KWARANTANNĘ

Żołnierze, którzy brali udział w przygotowaniach do defilady na Placu Czerwonym 9 maja, odłożonej z powodu pandemii koronawirusa, wrócą do swych jednostek, gdzie przejdą 14-dniową kwarantannę - poinformowało w poniedziałek ministerstwo obrony Rosji. Resort podał w komunikacie, że wojska wracać będą do miejsc stałej dyslokacji transportem samochodowym, kolejowym i lotniczym. Środki transportu zostały zdezynfekowane, a żołnierze wyposażeni są w środki ochronne - zapewniło ministerstwo.



Sprzęt wojskowy biorący udział w próbach defilady, po przeprowadzeniu serwisu technicznego, pozostawiono na przechowanie w zgrupowaniu ogólnowojskowym Zachodniego Okręgu Wojskowego - głosi oficjalny komunikat.

13:15 KORONAWIRUS W POLSCE. KOLEJNE WYZDROWIENIA

13:13 KORONAWIRUS NA ŚWIECIE. IRAN

W ciągu ostatniej doby w Iranie zmarło 91 osób zakażonych koronawirusem, tym samym łączna liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w kraju wzrosła do 5209 - poinformował w poniedziałek w państwowej telewizji rzecznik ministerstwa zdrowia Kijanusz Dżahanpur.



Jak przekazał, od początku epidemii w Iranie stwierdzono 83 505 przypadków zakażenia.

13:08 ŚLĄSKIE

Wraz z obowiązującymi od poniedziałku wytycznymi w sprawie otwarcia wstępu do lasów i parków, park Śląski - największy śródmiejski park w kraju - został ponownie otwarty dla odwiedzających. W poniedziałek jego zarządca przypomniał o utrzymanych ograniczeniach.





13:05 KORONAWIRUS, A POLSKA GOSPODARKA

To nie jest jeszcze ten etap, by podnosić zasiłki dla bezrobotnych, na razie priorytetem jest ochrona miejsc pracy - powiedziała w poniedziałek minister rodziny Marlena Maląg. Dodała, że jej resort analizuje sytuację i w razie potrzeby podwyższy zasiłki. Mówiła też, że do lipca rząd przedstawi stronie społecznej propozycję w sprawie płacy minimalnej w 2021 r.





12:57

Park Narodowy "Ujście Warty" uchylił zakaz wstępu na swój teren. Udostępnione zostają ponownie szlaki i ścieżki przyrodnicze. Nadal zamknięte są: plac edukacyjno-sprawnościowy na Górce Czarnowskiej, ośrodek edukacyjny Parku w Chyrzynie i wszystkie toalety na terenie Parku.

12:55

Ponad 70 policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołowie na Dolnym Śląsku zostało poddanych kwarantannie. U 8 funkcjonariuszy potwierdzono obecność koronawirusa. Komenda została zamknięta, a pozostali policjanci oraz ich najbliżsi mają zostać przebadani.

12:52

Lider PO Borys Budka zaproponował to samo, o czym od co najmniej miesiąca mówi nasz lider Władysław Kosiniak-Kamysz - powiedział poseł PSL Marek Sawicki, pytany o propozycję PO na temat wyborów w 2021r. Ale dzisiaj ani Borys Budka, ani Kosiniak-Kamysz nie są w stanie zmusić prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do zmiany jego koncepcji sposobu przeprowadzenia wyborów. W związku z tym konferencja Borysa Budki niczego nowego do dyskursu politycznego nie wnosi - podkreślił poseł ludowców.

12:50

Sytuacja na SOR-ze jest kryzysowa - poinformowała rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Anna Mazur-Kałuża. Jeżeli zostanie on zamknięty, co w obecnej sytuacji epidemiologicznej jest bardzo prawdopodobne, w mieście dojdzie do paraliżu ochrony zdrowia - dodała.



12:39

Do 29 przypadków wzrosła liczba zakażonych koronawirusem na III Oddziale Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS), działającym w Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej (Śląskie) - podały PAKS.



Zdiagnozowane osoby zostały poddane kwarantannie i objęte należytą opieką. Pozostały personel medyczny i wszyscy pacjenci z kontaktu z osobami zakażonymi zostali zidentyfikowani. Pozostają w dyspozycji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która decyduje o dalszym postępowaniu w tych przypadkach. Zapewniliśmy również miejsce kwarantanny dla tych z naszych pracowników, którzy nie mogą odbyć jej w miejscu zamieszkania - napisał zarząd grupy American Heart of Poland w oświadczeniu.



W niedzielę przeprowadzono dezynfekcję oddziału, a przyjęcia nowych pacjentów zostały wstrzymane do odwołania.

12:36

W domach pomocy społecznej zakażonych koronawirusem jest 311 osób, to 0,39 proc. ogółu mieszkańców tych placówek - poinformowała szefowa MRPiPS Marlena Maląg. W całej Polsce w DPS-ach mieszka ok. 80 tys. osób.



W Polsce działają 824 domy pomocy społecznej. Na chwilę obecną mamy 24 domy, które są w kwarantannie - powiedziała.

12:35

Chirurgia Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie została objęta kwarantanną po tym, jak u jednego z pacjentów wynik testów potwierdził zakażenie koronawirusem - poinformował rzecznik szpitala Cezary Sołowij. Od 15 kwietnia kwarantanna objęła oddziały chorób wewnętrznych i kardiologii.



Na oddziale chirurgii, objętym od niedzieli 14-dniową kwarantanną, przebywa 20 pacjentów. Z kilkunastoosobowego personelu część skierowano na kwarantannę domową.

12:34

Wszystkie testy przeprowadzone wśród personelu i mieszkańców Domy Pomocy Społecznej przy ulicy Dickensa w Warszawie dały negatywny wynik, a więc wykluczyły zakażenie koronawirusem. Aktualnie nie ma tam żadnego przypadku; zapanowaliśmy nad sytuacją - podkreśliła rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka. Pierwszy i jak dotąd jedyny przypadek koronawirusa w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Dickensa wykryto u jednej z pensjonariuszek na początku kwietnia.

12:32

Od dziś pasażerowie mogą wchodzić do londyńskich autobusów tylko przez środkowe drzwi. Ma to poprawić ochronę kierowców przed zakażeniem. Od początku epidemii z powodu koronawirusa zmarło już 26 kierowców. Nakaz wchodzenia przez środkowe drzwi oznacza, że przejazd autobusami stał się bezpłatny, bo czytniki kart miejskich znajdują się koło kierowców.

12:31

Plaże w dużym nadmorskim kurorcie Riccione we włoskim regionie Emilia-Romania mogą zostać otwarte w połowie czerwca - taką hipotezę przedstawiła burmistrz miejscowości Renata Tosi. Jej zdaniem mimo pandemii sezon letni jest do uratowania.



Myślę, że w drugiej połowie czerwca można podjąć pierwsze próby otwarcia plaż dla turystów - podkreśliła Tosi w wywiadzie dla sieci lokalnych włoskich dzienników. To jakby zaczynać od zera. To będą plaże z mniejszą liczbą parasoli, będzie mniej drinków, mniej skupisk ludzi - dodała.

12:28

Francuskim restauracjom grozi śmierć i należy je jak najszybciej otworzyć - napisało w liście otwartym do prezydenta Emmanuela Macrona 17 znanych szefów kuchni zrzeszonych w stowarzyszeniu College Culinaire de France.



Panie Prezydencie Republiki, sektor restauracyjny, który niedawno gwarantował ponad milion miejsc pracy, znajduje się dziś w martwym punkcie. Wielu z nas może nie być w stanie przeżyć, jeśli kwarantanna będzie kontynuowana"- piszą kucharze na łamach wydania dziennika "Le Figaro".

12:25

Rząd polski realizuje strategię bardzo ostrożnego, powolnego, bardzo wyważonego sposobu odmrażania, otwierania gospodarki. Takiego sposobu, który pozwoli trzymać rękę na pulsie - oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Jeżeli nastąpi tydzień po tygodniu przyrost zachorowań na koronawirusa, to będziemy mogli w odpowiedni sposób zareagować - dodał.



12:21 BELGIA

W Belgii w ciągu ostatnich 24 godzinach zmarło na koranawirusa 168 osób, z czego 103 w domach opieki. W sumie w Belgii zmarło z powodu kornawirusa 5 828 osób. Belgia jest w niechlubnej czołówce krajów, gdzie jest najwięcej zgonów w przeliczeniu na milion mieszkańców - informuje korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon.

Belgijskie władze tłumaczą to metodologią liczenia zgonów. W Belgii - w przeciwieństwie do innych krajów np. Holandii - wlicza się do zgonów na koronawirusa także osoby, które zmarły w domach opieki oraz zmarłych, którzy mieli objawy wskazujące na Covid-19, jednakże nie przeprowadzono u nich specjalistycznych testów ani przed, ani po ich śmierci. Wciąż więcej niż połowa osób umiera w domach opieki. To 53 proc. zgonów. Sytuacja się poprawia. Spadła liczba osób wymagających intensywnej terapii. Możliwe, że przeszliśmy szczyt zachorowań - powiedział belgijski wirusolog Emmanuel Andre.

12:17

Otwarto większość szlaków w Babiogórskim Parku Narodowym. Zamknięty jest jedynie szlak żółty zwany Akademicką Percią.



12:16

Mazurski Park Krajobrazowy jest otwarty dla zwiedzających. Otwarto wszystkie ścieżki i szlaki dla zwiedzających. Nieczynne jest jedynie muzeum przyrody w Krutyni.





12:11 NEWS RMF FM

Rząd chce utrudnić zagranicznym inwestorom przejmowanie polskich spółek w czasie kryzysu. Ma powstać lista sektorów strategicznych. Niektóre firmy mogą być zdejmowane z giełdy. Rząd chce także zarezerwować sobie prawo blokowania niektórych przejęć - ustalili nieoficjalnie dziennikarze RMF FM.

12:02

Papież Franciszek wezwał do modlitwy za polityków; aby w momencie pandemii dążyli do dobra kraju, a nie własnej partii. Intencję tę przedstawił we wprowadzeniu do mszy, jaką odprawił w poniedziałek w kaplicy Domu Świętej Marty w Watykanie.



Franciszek powiedział: "Módlmy się dzisiaj za mężczyzn i kobiety, którzy mają polityczne powołanie; polityka jest formą miłości". Módlmy się za partie polityczne w różnych państwach, aby w tym momencie pandemii poszukiwali razem dobra kraju, a nie dobra własnej partii - dodał papież.

12:00

Jeżeli skuteczność kupionych testów antygenowych będzie wysoka, to w najbliższym czasie do Polski dotrze ponad 100 tys. kolejnych takich testów - powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.



W ubiegłym tygodniu do Polski sprowadzono pierwsze 27 tys. testów antygenowych. Są to testy o wysokiej skuteczności wykrywania koronawirusa, a jednocześnie testy bardzo szybkie, bo czas badania to jest w granicach 15 minut. W ciągu godziny możemy zrobić kilkadziesiąt, w granicach 40 testów - powiedział Andrusiewicz.

11:48

Hiszpański minister ds. konsumpcji, Alberto Garzon zaapelował o "cierpliwość i ostrożność" przy planowaniu rezerwacji wakacyjnych tego lata. Chodzi o podejmowane obecnie przez rząd środki ograniczające sektor turystyki i na związaną z tym niepewność. Ma to oczywiście związek z pandemią koronawirusa.



Niestety, jeszcze nie znamy wielu rzeczy, naukowcy nie wiedzą wielu rzeczy o wirusie i jego sposobie rozprzestrzeniania się, dlatego plany wakacyjne także muszą pozostać na kwarantannie - powiedział Garzon w wywiadzie dla telewizji TVE.

11:45

Minister zdrowia Włoch Roberto Speranza potwierdził, że kraj będzie od maja wchodził w drugą fazę walki z epidemią, czyli etap łagodzenia restrykcji. Ale chcę, żeby jedno było jasne; batalia nie jest jeszcze wygrana - powiedział wywiadzie radiowym.



W wypowiedzi dla rzymskiego Radia Capital szef resortu zdrowia oświadczył: "Zaaprobowaliśmy wszyscy razem normy po to, aby 4 maja był datą, wokół której musimy tworzyć drugą fazę".

11:44

Słowiński Park Narodowy jest znów otwarty. Obiekty, które pozostają zamknięte, to m.in. Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie i jego filie w Rowach i w Rąbce. Niedostępne są także wieża widokowa Rowokół i latarnia morska w Czołpinie.



11:43

Szlaki na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego zostały otwarte dla celów turystycznych i rekreacyjnych - podała dyrekcja OPN. Dla turystów dostępne są szlaki, a także parkingi - na Złotej Górze oraz pod zamkiem w Ojcowie. Obiekty turystyczne znajdujące się w zarządzie OPN: jaskinie Łokietka i Ciemna, zamek kazimierzowski oraz ekspozycja przyrodnicza - pozostają nadal zamknięte.





11:36

Pracownicy DPS-u w Psarach mogą wrócić do domu. Ich wyniki testów na obecność koronawirusa są ujemne - poinformował na swoim profilu społecznościowym starosta ostrowski Paweł Rajski.



Ich obowiązki przejmą pracownicy pozostający dotąd poza DPS-em i grupa wolontariuszy.



Dom Pomocy Społecznej w Psarach zamknięto 7 kwietnia, kiedy okazało się, że jedna z pracownic została zakażona koronawirusem. Kwarantanną objęto wówczas 200 osób, w tym 166 pensjonariuszy. Pobrane wymazy potwierdziły obecność koronawirusa u 22 osób.

11:31 HISZPANIA

399 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii. Tym samym łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 wzrosła w tym kraju do 20 852 - poinformowało hiszpańskie ministerstwo zdrowia.



W czasie ostatnich 24 godzin odnotowano 4266 nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2. Od początku pandemii zakażonych zostało 200 210 osób.

11:30

Uroczystości ślubne w szczecińskim Urzędzie Stanu Cywilnego zostaną przywrócone - poinformowało biuro prasowe magistratu. Uczestnicy będą musieli jednak zachować środki ostrożności, w tym - zasłaniać twarze maseczkami ochronnymi.



W ceremoniach będą mogli wziąć udział jedynie nowożeńcy i świadkowie. Przed wejściem do Sali Ślubów każdy uczestnik ceremonii będzie musiał zdezynfekować dłonie.



Pary, które mimo rezerwacji terminu, nie chcą brać ślubu przy takich obostrzeniach, mogą przełożyć ceremonię na inny termin.

11:14

Próbki pobrane od pracowników i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zostaną ponownie zbadane pod kątem zakażenia koronawirusem. Okazało się, że wśród uzyskanych wcześniej wyników były fałszywie dodatnie.



Placówka poinformowała wczoraj o wstrzymaniu przyjęć z powodu zagrożenia epidemiologicznego. Według informacji, które dotarły do szpitala z jednego z laboratoriów po przebadaniu części próbek pobranych w szpitalu, 22 pracowników i pacjentów zostało zakażonych koronawirusem.



Przedstawiciele szpitala zdecydowali się powtórzyć badania. Już po uzyskaniu części wyników okazało się, że są wśród nich fałszywie dodatnie.

11:12

Pielęgniarki, siostra franciszkanka i pielęgniarz z Katowic stawili się do świadczenia pomocy w opiece nad pacjentami prywatnego domu opieki długoterminowej Salus w Kaliszu - poinformował rzecznik prasowy wojewody wielkopolskiego Tomasz Stube. Łącznie wojewoda skierował tam do pracy 17 osób.



Po zdiagnozowaniu 9 kwietnia koronawirusa u jednej z pacjentek Salusa w ośrodku zamknięto 70 pensjonariuszy i 17-osobową kadrę, których poddano kwarantannie. W sobotę 11 pensjonariuszy ośrodka, zakażonych koronawirusem, przetransportowano do szpitala w Poznaniu. Obecnie w Salusie przebywa 37 zakażonych pensjonariuszy.

11:07

Bielski szpital wojewódzki wznowił po kwarantannie działalność oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej. Przebywający tam pacjenci oraz lekarze i personel medyczny mają ponownie ujemne wyniki na obecność SARS-CoV-2 - poinformował szpital. Oddział objęty został kwarantanną 3 kwietnia. Jeden z pacjentów okazał się zakażony koronawirusem.

10:45

Bieszczadzki Park Narodowy od poniedziałku udostępnia szlaki piesze dla turystów. W ciągu dnia o udostępnieniu tras turystycznych poinformuje także Magurski Park Narodowy.

Położony w Bieszczadach BdPN jest trzecim co do wielkości parkiem narodowym w Polsce i największym w polskich górach.

10:44

Parki wchodzące w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego oraz dwa parki narodowe na terenie województwa: Woliński i Drawieński są od dziś otwarte. Można także wejść na plaże.



W skład zespołu wchodzą Szczeciński Park Krajobrazowy "Puszcza Bukowa", Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry, Cedyński Park Krajobrazowy, fragment Parku Krajobrazowego "Ujście Warty" (druga część należy do województwa lubuskiego), Iński Park Krajobrazowy i Drawski Park Krajobrazowy.

10:40 ROSJA

W Rosji wykryto w ciągu ostatniej doby 4268 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował sztab do walki z epidemią. Zmarły w ciągu ostatniej doby 44 osoby. Łączna liczba zakażeń w Rosji wynosi obecnie 47 121. Od początku pandemii na Covid-19 zmarło w Rosji 405 osób.

10:39

23 pacjentów i 14 pracowników z Zakładu Opieki Paliatywno-Hospicyjnej i z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, prowadzonych przez SPZOZ w Nowogrodźcu na Dolnym Śląsku, jest zakażonych koronawirusem. Łącznie - jak podano - w obu zakładach opiekuńczych przebywa 70 pacjentów.



"Stan hospitalizowanych pacjentów jest stabilny, pacjenci w dalszym ciągu nie wykazują objawów choroby COVID-19" - podano w komunikacie. W zakładach pacjentami opiekuję się 11 osób z personel medycznego.

10:34 WYBORY 2020

Proponujemy bezpieczne wybory 16 maja 2021 r., w których bez zagrożenia życia i zdrowia każdy będzie mógł wziąć udział - mówi lider PO Borys Budka.



Proponujemy rozwiązanie kompromisowe, które pozwoli politykom skupić się na tym, co najważniejsze, a jednocześnie obniży temperaturę sporu politycznego - mówił Budka. Bezpieczne wybory to również mieszany sposób głosowania - przekazał szef PO.

10:31

"Zostań w domu, ale nie z zawałem serca!" - mówią kardiolodzy i apelują, by z obawy przed koronawirusem nie bagatelizować objawów i zgłaszać się do szpitala. Nawet w czasie pandemii nie wolno czekać z wezwaniem pomocy. Tymczasem statystyki pokazują, że tak niestety się dzieje.



10:27

W Krakowie powstał mobilny punkt badań w kierunku koronawirusa. Jest zlokalizowany na parkingu przy Tauron Arenie. Od dziś medycy mogą przebadać się w nim bezpłatnie, pozostałe osoby zapłacą.



Testy będzie można wykonać bez wychodzenia z samochodu. Osoba podejrzewająca u siebie zakażenie koronawirusem wjeżdża autem do specjalnego namiotu, a następnie pracownik laboratorium przez otwarte okno pobiera od niej wymazy.



10:23 WYBORY 2020

O godz. 13 prezydent Andrzej Duda i szefowa jego sztabu programowego Beata Szydło wygłoszą oświadczenie - poinformował sztab wyborczy prezydenta Andrzeja Dudy na Twitterze.



10:19

Od dziś rodzice w Norwegii mogą odprowadzić swoje pociechy do żłobka. To efekt złagodzenia restrykcji nałożonych przez rząd w Oslo w walce z epidemią koronawirusa. Za tydzień w szkolnych ławkach ponownie zasiądą uczniowie klas 1-4 szkoły podstawowej. Norweski rząd chce także, by jeszcze przed latem uczniowie wrócili do szkoły. Okazuje się jednak, że co czwarta rodzina nie odprowadzi dziś malucha do żłobka - wynika z sondażu norweskiej telewizji NRK.



10:04 NAJNOWSZE DANE

Dwie kolejne osoby zmarły z powodu koronawirusa w Polsce - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. To 38-letnia kobieta i 78-letni mężczyzna. Oboje byli leczeni w szpitalu w Poznaniu. Chorowali też na inne choroby. Resort poinformował też o 166 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Najwięcej - 53 z nich - są w woj. śląskim. Do tej pory koronawirusem zaraziło się 9453 osób. 362 z nich zmarły.



10:00

Dwie stołeczne stacje pogotowia ratunkowego są wyłączone z działań - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Odizolowano 14 ratowników w związku z podejrzeniem koronawirusa u pacjentów, którym udzielano pomocy. Jeśli wyniki badań tych osób będą pozytywne, ratowników czeka kwarantanna.

09:36 UNIA EUROPEJSKA

Na walkę z kryzysem może być potrzebna pomoc w wysokości 1,5 bln euro - powiedział w wywiadzie dla tygodnika "Der Spiegel" komisarz UE ds. gospodarki Paolo Gentiloni. Według niego unijne wsparcie na zwalczanie skutków pandemii Covid-19 powinno ruszyć do lata.



09:26

Zamieszki na przedmieściach Paryża. Wściekły tłum protestował przeciwko temu, jak policja traktuje podczas kwarantanny mniejszości etniczne i religijne zamieszkujące przedmieścia francuskiej stolicy. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego. Sami zostali obrzuceni kamieniami.



09:24

Z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest obecnie 2 511 osób - podało rano Ministerstwo Zdrowia. Wyzdrowiały dotąd 1133 zakażone osoby.



Według danych MZ, kwarantanną jest objętych 111 079 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym - 17 266 osób.



Zakażenie potwierdzono dotąd u 9287 osób, z których 360 zmarło.

09:19 UKRAINA

Na Ukrainie w ciągu minionej doby wykryto 261 przypadków zakażenia koronawirusem, a 10 kolejnych osób chorych na Covid-19 zmarło - poinformowało ukraińskie ministerstwo ochrony zdrowia. Bilans zakażonych wzrósł do 5710, a zmarłych do 151. To trzeci dzień z rzędu, kiedy na Ukrainie liczba potwierdzonych przypadków zakażenia spada.

09:17 WYBORY 2020

Jeżeli mamy rzeczywisty spór w sprawie wyborów 10 maja, to może się okazać, że konsekwencją tego sporu będzie utrata większościowego charakteru przez rząd Mateusza Morawieckiego. Nie jest to scenariusz, który chciałbym realizować, ale biorę go pod uwagę - powiedział lider Porozumienia Jarosław Gowin.



Gowin wyraził w TVN24 nadzieję, że w sprawie wyborów prezydenckich uda znaleźć się porozumienie nie tylko z partnerami ze Zjednoczonej Prawicy, ale też w obrębie całej klasy politycznej.

09:15 WĘGRY

Dziesięć osób chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, wykryto też 68 kolejnych zakażeń koronawirusem - poinformowano na rządowej stronie internetowej poświęconej epidemii.



Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła tym samym do 199, a stwierdzonych zakażeń do 1984.



Naczelna lekarz kraju Cecilia Mueller mówiła w niedzielę, że epidemia wciąż jest na Węgrzech na fali wznoszącej. Premier Viktor Orban wspomniał, że zdaniem specjalistów szczytu zachorowań można spodziewać się na początku maja.

09:13

Brytyjskie puby mogą pozostać zamknięte nawet do Bożego Narodzenia. Minister Michael Gove oświadczył, że kluby i puby będą ostatnimi, jakie zostaną od rządu zielone światło na wznowienie działalności biznesowej po opanowaniu epidemii koronawirusa. Nie wykluczył, że może to nastąpić dopiero zimą.



08:26 PORANNA ROZMOWA W RMF FM

To, co proponuje premier Sasin i prezes Kaczyński, to nie są wybory. To być może można nazwać loterią pocztową Jacka Sasina, a na pewno nie wyborami - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Sławomir Neumann, poseł Platformy Obywatelskiej. Nie ma wyborów 23 maja, nie ma takiego prawa, które by mówiło o tym, że wybory będą 23 maja. Takie prawo nie wejdzie w życie - dodał.



07:32

O takich wakacjach, jak sobie wyobrażamy i jakie mieliśmy do tej pory, możemy zapomnieć, dlatego że nie ma żadnych danych naukowych, które by powiedziały: epidemia wygaśnie z powodu lata. (...) Nie podejrzewam, by nagle czerwiec, lipiec miał zlikwidować epidemię. Niestety będziemy się z nią borykać przez rok - ta wypowiedź ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego z ubiegłotygodniowej Porannej rozmowy w RMF FM wywołała wzburzenie branży turystycznej.

Szumowski: Możemy zapomnieć o takich wakacjach jak do tej pory. Kolonie, obozy? Możemy zakładać, że ich nie będzie Michał Dukaczewski /RMF FM



Jak informuje Onet, Turystyczna Organizacja Otwarta przygotowała specjalną petycję w tej sprawie. Więcej przeczytasz >>>TUTAJ<<<.

07:30 WYBORY 2020

Bardzo chcę wierzyć, że majowe wybory się nie odbędą, że obywatele zostaną potraktowani poważnie - powiedział w rozmowie z "Newsweekiem" rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

Wybory to nie tylko oddanie głosu, to jest aktywność wolontariuszy, partii politycznych, działaczy, mediów, to są spotkania z wyborcami, wiece, debaty programowe. (...) Zorganizowanie wyborów w takich jak obecnie warunkach byłoby pozbawieniem obywateli tego, co w pewnym sensie jest istotą demokracji - podkreślił Bodnar.

07:28 WYBORY 2020

Chcemy, by wybory odbyły się w maju w formie korespondencyjnej; opozycja twierdzi, że nie można ich zorganizować ze względów zdrowotnych, ale naszym zdaniem to teza nieprawdziwa - mówi w rozmowie z "Polską Times" rzecznik rządu Piotr Müller.



Müller podkreślał, że trudno przewidzieć, co się wydarzy i może okazać się, że wybory - mimo, że byłyby przeniesione np. na sierpień - "trafią na taką samą sytuację jak teraz", jeśli chodzi o zagrożenie koronawirusem.

07:27

LOT nie chce zwalniać, ale ścina pensje. Przewoźnik proponuje nawet 75 proc. obniżki wynagrodzeń. Pracownicy pytają o cięcie kosztów zarządu i siadają do stołu negocjacyjnego - pisze "Puls Biznesu".

07:26 WYBORY 2020

Moja dymisja była wyrazem dążenia do kompromisu. Liczę, że teraz gotowością do niego wykażą się nasi koalicjanci - stwierdził w rozmowie z tygodnikiem "Do Rzeczy" lider Porozumienia - Jarosław Gowin. Jedyny naprawdę stabilny rząd możliwy w tej kadencji, to rząd Zjednoczonej Prawicy - ocenił.

07:24 WYBORY 2020

Jeśli nie wybierzemy prezydenta, to kraj pogrąży się w chaosie - mówi "Gazecie Polskiej" prezydent Andrzej Duda. Portal Niezależna.pl opublikowała fragment wywiadu z prezydentem Andrzejem Dudą, który w całości ukaże się w środę w tygodniku "Gazeta Polska". Wszyscy ci, którzy mówią, że wybory są groźne dla Polaków, powinni zrozumieć, jak groźny jest brak wyborów, bo jego konsekwencją będzie paraliż państwa. Będą potrzebne nowe przepisy - potrzebne do walki z epidemią czy wywołanym przez nią kryzysem gospodarczym, nowe rozwiązania pomocowe, ale nie będą mogły wejść w życie - podkreśla prezydent cytowany przez portal.

07:22

W tym roku w indywidualnych przypadkach wakacje na uczelniach będą najprawdopodobniej krótsze; decyzje będą podejmowali rektorzy poszczególnych uczelni - powiedział "Super Expressowi" nowy minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek.



07:20 NIEMCY

110 osób zakażonych koronawirusem zmarło w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 wzrosła w Niemczech do 4 404 przypadków. W ciągu ostatnich 24 godzin obecność koronawirusa potwierdzono u 1 775 osób. Łączna liczba odnotowanych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Niemczech wzrosła tym samym do 141 672.

07:02 WYBORY 2020

Będę walczył o to, żeby wybory nie odbyły się 10 maja, żeby w ogóle nie odbyły się w maju - mówi w rozmowie z RMF FM kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz. Liczy, że w odłożeniu wyborów pomogą posłowie Porozumienia. Choć nie we wszystkim zgadzam się z Jarosławem Gowinem, to jednak dzięki niemu jest jakaś dyskusja również w obozie Zjednoczonej Prawicy. Na pewno jego głosy mogą być bardzo ważne przy poprawkach Senatu dotyczących głosowania korespondencyjnego - mówi szef ludowców.

07:00 WYBORY 2020

Ja się nie wycofuję z wyborów, tylko nazywam rzeczy po imieniu. Nie udaję, że to jest normalna kampania i że to są normalne wybory - mówi RMF FM kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska. Podkreśla jednak, że wybory prezydenckie 10 maja nie powinny się odbyć i czeka na "racjonalny krok, przełożenie wyborów".

06:20 KUBA

Na Kubie potwierdzono ponad tysiąc przypadków zakażenia koronawirusem. Jak poinformowało w ministerstwo zdrowia tego kraju, z przeprowadzonych blisko 27 tys. testów, 1035 dało wynik pozytywny. Do tej pory na Covid-19 zmarły na Kubie 34 osoby.

05:50 CHINY

W Chinach potwierdzono w ciągu ostatniej doby 12 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Tak jak poprzedniego dnia nie było ani jednego nowego zgonu - poinformowała Narodowa Komisja Zdrowia. Według chińskich władz osiem przypadków zakażenia dotyczyło osób, które przyjechały z zagranicy. Chińskie służby medyczne stwierdziły także 49 nowych bezobjawowych przypadków zakażenia koronawirusem, które nie są zaliczane do bilansu osób zainfekowanych, dopóki nie wystąpią objawy choroby.



Ogólna liczba zakażonych koronawirusem w Chinach wynosi 82 747. Od początku epidemii zmarły tam 4632 osoby.



05:20

Od dziś przestał obowiązywać zakaz wstępu do lasów, nałożony 3 kwietnia w związku ze stanem epidemii koronawirusa. W lasach w niemal całym kraju panuje jednak najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Uważajmy podczas spacerów - zaapelował rzecznik Komendanta Głównego PSP Krzysztof Batorski. Od początku tego roku wybuchło ponad 2100 pożarów lasów i 23 tysiące pożarów traw.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, od 20 kwietnia zniesione zostają zakazy korzystania z parków, zieleńców, promenad, bulwarów, a także plaż.



05:15 USA

O 1997 powiększył się w ciągu minionych 24 godzin bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Łącznie w USA na Covid-19 zmarło już 40 661 osób - najwięcej na świecie - o ok. 17 tys. więcej niż we Włoszech i o ok. 20 tys. niż w Hiszpanii. Prawie połowa zgonów w USA przypada na stan Nowy Jork (18 298).